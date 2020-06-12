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12 июня 2020, пятница, 12:39 122
Политика 2020-06-12T12:39:01+03:00
Українські Новини
"За 100 дней провалов и обманов", - платформа Бойко "поздравила" правительство Шмыгаля с круглой датой

"За 100 дней провалов и обманов", - платформа Бойко "поздравила" правительство Шмыгаля с круглой датой

Петр Стуженко
Правительство, заявление партии, Оппозиционная платформа - За життя, ОП-ЗЖ, Шмыгаль
Оппозиционная платформа - За життя Коллаж: ОП-ЗЖ
Оппозиционная платформа - За життя Коллаж: ОП-ЗЖ

"За 100 дней провалов и обманов правительство Шмыгаля должно быть отправлено в отставку". Об этом говорится в заявление Оппозиционной платформы - За життя, размещенном на официальном портале партии.

В документе отмечается, что правительство Дениса Шмыгаля оказалось самым безответственным и бестолковым за все годы новейшей истории Украины. За 100 дней эти горе-управленцы так и не смогли представить стране осмысленный план своей работы. Все их "наработки" - это слайды, подготовленные специалистами на аутсорсе, и предательский Меморандум с МВФ. Зато эти чиновники своими провалами успели нанести вред украинской экономике и украинским семьям на годы вперед.

"Правительство Шмыгаля - единственное правительство в мире, которое отказалось помогать гражданам и бизнесу во время эпидемии и экономического кризиса. Тестирование на коронавирус они провалили. В стране тысячи заболевших медиков, которых власть своевременно не обеспечила средствами защиты и не предоставила доплат за их самоотверженный труд. Продолжается ликвидационная реформа здравоохранения, грозящая полным уничтожением отрасли. Из-за бездарной политики падение в базовых отраслях экономики в апреле этого года составило 15,4% (по отношению к апрелю 2019). Но при пересмотре бюджета оказались урезаны все программы социальной защиты, развития экономики и субвенции регионам. Зато сохранены выплаты внешним кредиторам и финансирование "забора Яценюка", - констатируется в заявлении партии ОП-ЗЖ.

Также в тексте отмечается, что даже обеспечить наполнение этого обрезанного бюджета правительство не в состоянии. Государственная программа льготного кредитования бизнеса - провалена. Обещания о создании 500 тысяч рабочих мест оказались враньем. Начались проблемы с наполнением Пенсионного фонда и угрозы невыплат пенсий. Власть погрязла в коррупционных скандалах на таможне и в налоговой. Расхищены стратегические ресурсы из Государственного резерва.

"Стремясь угодить внешним кредиторам, правительство Шмыгаля пошло на сделку с МВФ и предало национальные интересы Украины. Украинским гражданам заготовлен рост тарифов и налогов, закрытие школ и больниц. Власть уже продала украинскую землю и теперь взяла повышенные обязательства "пустить с молотка" стратегические государственные предприятия. Судебная, правоохранительная система и ключевые сферы государственного регулирования готовятся к передаче под внешний контроль.

Правительство Шмыгаля оказалось манкуртами, полностью утратившими связь с историей украинского народа. Они забыли о героическом подвиге наших предков в Великой Отечественной войне и отказались праздновать День Победы.", - отмечается в документе.

Кроме того, в нем подчеркивается тот факт, что Кабинет Шмыгаля стал в авангарде партии войны. Вместо работы над мирным урегулированием их стратегией стало проведение "красных линий", требование пересмотра Минских соглашений, отказ от переговоров с Донецком и Луганском. Мирный процесс снова оказался в тупике.

Сейчас правительство выпрашивает у Верховной Рады годичный иммунитет от отставки. "Оппозиционная платформа - За життя заявляет, что за прошедшие 100 дней этот Кабмин уже перевыполнил все планы по провалам. Единственная возможная оценка их деятельности - досрочное прекращение полномочий. Мы начали процедуру сбора подписей за недоверие этому Кабинету Министров. Правительство Шмыгаля должно быть отправлено в отставку!

В сложившейся тяжелой для Украины ситуации Оппозиционная платформа - За життя обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, как Главе государства, с требованием выступить перед Верховной Радой с посланием о внутреннем и внешнем положении страны", - отмечается в заявлении.

"Владимир Зеленский заявил, что "благодаря своему статусу плавает в океане". Но пока он "плавает", страна тонет. Пора проявить ответственность, вернуться к управлению страной. Мы требуем: правительство Шмыгаля - в отставку, президента Зеленского - к ответу!", - резюмируется в тексте документа партии ОП-ЗЖ.

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