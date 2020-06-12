Инициаторы жесткого антитабачного законопроекта 2813 сняли его с рассмотрения в парламенте из-за опасности для

Целый набор строгих ограничительных мер по отношению к производителям и торговцам табачными изделиями, который предлагалось ввести законопроектом 2813, привел бы к образованию дыры в бюджете размером более 15 млрд гривен и способствовал бы резкому росту контрабанды и контрафактного производства сигарет. Ассоциация городов Украины уже выступила с протестом против такого удара по местным бюджетам, в результате чего законопроект 2813 самими же авторами было рекомендовано не рассматривать в парламенте. В чем состоят претензии к антитабачному законопроекту, рассказывается в материале Деловой Столицы.

О решении прекратить работу над законопроектом 2813 и над четырьмя его аналогами на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации сообщила его же автор, депутат от партии "Слуга народа" Лада Булах. "Лада Булах на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации внесла предложение отклонить все документы и создать рабочую группу по разработке единого законопроекта", - пишет Деловая Столица.

ДС отмечает, что содержащиеся в законопроекте 2813 нормы об отмене брендирования пачек, отказе от производства пачек со скруглёнными краями и запрете выкладывания сигарет на витринах не вполне соответствуют нормам европейской антитабачной директивы (Директивы 2014/40/ЕС) и требованиям Рамочной конвенции ВООЗ. К тому же, они никак не влияют на снижение количества новых курильщиков среди молодёжи.

По данным социсследования компании InfoSapiens, которые приводит издание, доля молодых людей, на чьё решение начать курить повлиял внешний вид пачки, равна 0%.

В то же время, введение так называемого единого стандарта упаковки (ЕСУ) не сможет сократить количество курильщиков, зато создаст благоприятную почву для роста количества подделок, качество которых невозможно будет проконтролировать.

Немаловажен и финансовый аспект. В местных бюджетах торговля табачными изделиями играет существенную роль.

"Таким образом, если проект закона №2813 все же будет принят, то в течение 2020-2025 годов одни только местные общины, по подсчетам АГУ, могут потерять 1,2 млрд гривен, из которых:

- акцизный налог на розницу – 987 млн грн

- плата за лицензии – 115 млн грн

- НДФЛ – 90 млн грн

- единый налог – 50 млн грн", - сообщает подробности ДС.

Все перечисленные ограничения, которые предлагалось ввести законопроектом, значительно превышают требования и рекомендации международных организаций, которым хотели следовать авторы законопроекта. Поэтому вместо законопроекта 2813 депутаты решили разработать новый вариант.

"С большой долей вероятности можно предполагать, что в новый проект попадут те же нормы, которые уже были раскритикованы и признаны губительными для экономики. Самое удивительное в этой антитабачной эпопее то, что авторитетные международные организации, которые требуют ограничить распространение легальных табачных изделий, одновременно требуют бороться с контрабандой и контрафактом", - пишет издание.