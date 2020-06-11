Бойко в Кривом Роге рассказал как власть "бросила страну под МВФ"

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко в ходе рабочей поездки в Кривой Рог (Днепропетровская область) заявил, что действующая власть нагло обманула людей, не выполнила свои предвыборные обещания и фактически бросила страну на растерзание Международному валютному фонду (МВФ).

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

На предприятии "Регом", производящем машины и оборудование для добывающей промышленности, он пообщался с коллективом, обсудил проблемы, с которыми сталкивается украинская промышленность.

Политик подчеркнул, что в условиях кризиса предприятия не получают практически никакой поддержки со стороны правительства. Все обещания остались на бумаге, и бизнесу приходится выживать своими силами.

"Необходимо помочь промышленности, которая буквально задыхается от цен на энергоносители, от того, что товары идут из других стран, а отечественный производитель не получает никакой поддержки от государства. В условиях эпидемии и кризиса без помощи оказался малый и средний бизнес. Все обещания правительства о доступных кредитах так и остались на бумаге. Анонсировали, что выдадут 50 тыс. кредитов на 2 млрд гривен, а выдали всего 605 кредитов на 380 млн. В масштабах страны это вообще ничего", – отметил Юрий Бойко.

"Власть нагло обманула людей, не выполнила свои обещания и фактически бросила страну под МВФ. Конечно, это нужно исправлять. Нужно кардинально менять ситуацию и выделять из бюджета деньги на поддержку предприятий и помощь людям", – акцентировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Также в Кривом Роге Юрий Бойко посетил местный рынок, где пообщался с предпринимателями и горожанами. Среди основных проблем людей – низкие зарплаты и пенсии, сложная социальная ситуация практически в каждой семье. Во время встречи с чернобыльцами народный депутат заверил их, что оппозиционеры не оставят власть в покое, пока не будет решен вопрос возвращения чернобыльских льгот.

"Уже новая власть игнорирует соответствующее решение Конституционного Суда. "Оппозиционная платформа - За жизнь" продолжит борьбу за восстановление прав чернобыльцев и всех категорий граждан, которых незаконно лишили заслуженных выплат", – подчеркнул Юрий Бойко.