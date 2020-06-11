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11 июня 2020, четверг, 16:27 798
Судебная власть 2020-06-11T16:27:08+03:00
Українські Новини
В соцсетях требуют расследовать связи "смотрящего" Комарницкого с Тищенко и силовиками

В соцсетях требуют расследовать связи "смотрящего" Комарницкого с Тищенко и силовиками

Павел Твердохлиб
НАБУ, Владимир Горковенко, Николай Тищенко, Денис Комарницкий
Владимир Горковенко. Фото: Facebook
Владимир Горковенко. Фото: Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано расследовать коррупционные схемы "смотрящего" Дениса Комарницкого и народного депутата Николая Тищенко, а также их вероятный сговор с силовиками.

Об этом заявил журналист и блогер Владимир Горковенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Смотрящий" за Киевом Денис Комарницкий, как выяснилось, дружит не только с Виталием Кличко и Николаем Тищенко, которые прикрывают его схемы. Но эти же схемы в упор не замечают и правоохранители. На такую мысль наводят записи опубликованы нардепом Гео Леросом", - написал Горковенко.

Он отметил, что на этих записях можно найти много интересного, перечислив несколько самых вопиющих фактов.

“И то, что Комарницкий через фирму "ЭкоБудТрейд" выводит сотни миллионов из столичного бюджета. И то, что Кличко санкционирует выделение миллиардов на эту "прокладку", которой Комарницкий рулит вместе с Кучером и Микитасем. Первый фактически подмял под себя одну из самых коррумпированных структур - Государственную архитектурно-строительную инспекцию. А второй, хоть и находится под следствием, сохраняет влияние на строительную сферу", - констатировал журналист.

По его словам, также интересно, что Комарницкий запросто, по-дружески общается с исполняющим обязанности прокурора Киева Евгением Стояновским.

"Это также инфа из пленок Лерос. А по данным скандального Джокера, Денис Комарницкий на короткой ноге с СБУ, куда ездит вместе с главным аудитором страны Геннадием Плисом. Конечно, они туда ездят не в качестве подозреваемых", - подчеркнул блогер.

В заключение он призвал НАБУ расследовать указанные факты и разрушить коррупционную схему в Киеве, построенную Комарницким при помощи Тищенко и связей в силовых структурах.

"Можно только искренне порадоваться за Комарницкого, ведь, как говорят "не имей 100 рублей, а имей 100 друзей". Именно эти друзья и помогают ему сидеть на столичных потоках. Возможно хоть НАБУ нарушит эту монополию на неприкосновенность. Тем более, с момента подачи нардепом записей прошла неделя", - резюмировал Владимир Горковенко.

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