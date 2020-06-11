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11 июня 2020, четверг, 16:08 944
Политика 2020-06-11T16:10:22+03:00
Українські Новини
Мы первые среди защитников сквера Чкалова, — застройщик

Мы первые среди защитников сквера Чкалова, — застройщик

Елена Новикова
Чкаловский сквер. Фото их открытых источников
Чкаловский сквер. Фото их открытых источников

Чкаловскому скверу в Киеве ничего не угрожает, кроме благоустройства. Так акцию за сохранение по ул. Гончара, 55Б прокомментировал Роман Ткаченко, исполнительный директор ООО "Дилайвест", которая является девелопером проекта.

"В последнее время со стороны отдельных депутатов Киевсовета происходит открытая манипуляция и подмена понятий по поводу этого строительства. Почему этот вопрос решили сделать медийным именно сейчас? Видимо, скоро выборы и часть политиков переживают, что не попадут в городской совет. Тезисы о строительстве в парке - это ничто иное как манипуляция общественным мнением и нагнетание искусственной социальной напряженности среди жителей района и всех киевлян. Мы первые среди защитников сквера Чкалова", - заявил застройщик.

По словам Ткаченко, в сквере присутствовали отдельные представители общественных организаций, которые являются действующими членами комиссий КГГА и активно используют свое служебное положение для рейдерских атак на предприятие.

"В результате противоправных действий в центре города средь бела дня вооруженные хулиганы разрушили строительный забор, подвергая опасности детей и их родителей, находившихся на детской площадке рядом. Наша компания открыта к общению с реальной обществом и местными жителями. А всем преступным действиям будет дана правовая оценка: уже сейчас открыты уголовные производства в отношении лиц, которые препятствуют законной хозяйственной деятельности и наносят ущерб нашему предприятию."

Также Роман Ткаченко опроверг недостоверную информацию, которую распространяют оппоненты строительства.

По словам девелопера, стройплощадка находится на смежной со сквером участке. О захвате сквера, устройстве проездов через сквер, строительства в нем - не идет.

Поэтому для снятия социальной напряженности компания добровольно отказалась от части участка в пользу города и потребностей жителей района.

"Арендатор в феврале этого года подал ходатайство о разделе земельного участка и передаче ее части площадью 170 м.кв. общине города для нужд сквера. Копии соответствующих документов были переданы главе земельной комиссии представителем застройщика. Кроме этого строительство будет на 12 этажей, а не на 16, как заявляют в отдельных СМИ", - добавляют в" Дилайвесте"

Отдельно Роман Ткаченко прокомментировал обвинения в незаконности строительства. По его словам, легальность строительства была установлена ​​решением суда. Киева и Верховного суда Украины. С 2017 строительство было приостановлено и до сегодняшнего момента не ведется. К тому же Застройщиком заранее оплачено более 2 млн. долларов в бюджет как паевой взнос в развитие инфраструктуры Киева.

Просим киевлян быть максимально внимательными: не разглашать непроверенную информацию, критически относиться к заказным материалам, всегда сопоставлять противоположные точки зрения и делать собственные выводы, чтобы не стать жертвами манипуляций и интриг накануне местных выборов. Мы будем бороться с клеветой и манипуляцийннимы тезисами, которые позволяют себе распространять в сети интернет отдельные депутаты и должностные лица с низкой социальной ответственностью ", - заявил представитель" Дилайвеста ".

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