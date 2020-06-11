Ермак ставит своего человека Козлова на зама главы ГБР, - Лерос

Глава Офиса президента Андрей Ермак проталкивает на пост заместителя ГБР своего человека – Игоря Козлова, информирует портал obozrevatel.com.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Гео Лерос.

По информации нардепа Андрей Ермак хочет сделать замом главы ДБР первого зама военного прокурора западного региона Игоря Козлова.

"Ермак хочет завести на зама ГБР одиозного Игоря Козлова, первого зама военного прокурора западного региона. Про него говорят, что он холуй и взяточник. В общем, то что надо Ермаку.

К тому же, Козлов не имеет практики в криминально-процессуальном законодательстве, но разве профессионализм вообще имеют значение? И не таких рагулей назначают", - не стесняясь в выражениях написал Гео Лерос.

Нардеп также уточнил ряд нюансов кадровой войны вокруг ГБР.

"Когда Венедиктова шла на директора ГБР, она ставила условие, что идёт не на несколько месяцев, а надолго, поэтому, когда пошла на позицию во директора, была уверена, что выиграет конкурс. В её случае это возможно только, если конкурс был бы сфальсифицирован. Мы помним, как она проваливает тесты, когда всё по-настоящему. Сейчас проявляется её некомпетентность и порой неадекватность. На директора ГБР обсуждался Ионушас, но сейчас он скорее будет пробовать на САП", - отметил Лерос.

Он также иронично отметил, что удивительным образом "директора ГБР выбирают в офисе президента, а не на конкурсе" и "это касается абсолютно всех высоких государственных постов".

По мнению Гео Лероса глава Офиса президента Андрей Ермак настойчиво пытается поменять всех силовиков, "тогда его коррупционное ОПГ будет полностью укомплектовано".

Кроме того, добавляет народный депутат, "сейчас очень важно следить за предстоящим конкурсом на руководителя САП, куда офис точно будет ставить ручного и послушного". По его информации новый глава САП "станет цербером для Сытника, которого после транша МВФ будут осенью пытаться уволить".

"Западные партнёры ещё не поняли с кем имеют дело.

Вопрос только в том, что врать внутри страны и западным кредитором, это "две большие разницы", - резюмировал Гео Лерос.