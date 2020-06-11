подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 июня 2020, четверг, 13:22 582
Недвижимость 2020-06-11T14:30:03+03:00
Українські Новини
Кличко отдал землю Института химии возле Майдана партнеру Котвицкого и Тимошенко, – СМИ

Кличко отдал землю Института химии возле Майдана партнеру Котвицкого и Тимошенко, – СМИ

Павел Твердохлиб
Виталий Кличко, КГГА, Земельный участок, мэр Киева, Институт химии поверхности
Здание на ул. Михайловская, 10 по состоянию на 2019 год. Фото: nashigroshi.org
Здание на ул. Михайловская, 10 по состоянию на 2019 год. Фото: nashigroshi.org

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко распоряжением от 14 мая прекратил Институту химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины право постоянного пользования земельным участком на ул. Михайловской, 10 в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщил сайт Наші гроші, ссылаясь на данные официального сайта КГГА.

Речь идет о земучастке площадью 0,11 га. Право Института химии поверхности на пользование ею прекращается в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество на ней компанией "ТТ Инвестментс".

Указанным распоряжением мэра Киева участок отнесен к землям запаса жилой и общественной застройки. Ранее целевое назначение участка было: исследований и разработок для реконструкции с приведением к первоначальному виду зданий института с последующей их эксплуатацией и обслуживанием. Кроме того, указанным распоряжением участок передан из государственной в коммунальную собственность.

Напомним, в 2004 году Институт химии поверхностей заключил договор с инвестором ООО "Агростройпереработка 1" по строительству нежилого здания. Фирма должна была получить 10% в новом здании. Впрочем, в 2013 году инвестор изменился - им стало ООО "Смарт Инвест Холдинг", связанное с семьей бывшего премьер-министра Николая Азарова. И по новому соглашению инвестор приобретал в собственность уже не 10%, а 100% здания.

На месте строительства находилась аварийное здание - это был жилой дом конца XIX века архитектора Николая Казанского, где ранее жил писатель Александр Куприн. Дом снесли в 2016 году.

ООО "ТТ Инвестментс" в 2016 году основал австриец Пауль Торстен. Он известен как руководитель фирмы, подконтрольной сыну бывшего премьера Азарова и связанной с олигархом Сергеем Курченко. На него также переписали фирмы "Хэндлинг Техник" и "Будгарант-2007" из азаровского кубла, а также харьковскую компанию "Альтеп", где его партнером является отец экс-нардепа-регионала Евгения Мураева. К слову, Мураев во времена Януковича возглавлял Змиевскую районную государственную администрацию в Харьковской области.

Нынешними владельцами ООО "ТТ Инвестментс" является Сергей Пробилов (99%) из Харькова и кипрская компания "Доспун ЛТД" (1%). Конечными бенефициарными владельцами фирмы указаны Арсен Мисербиев из Беларуси и Сергей Пробилов.

Сергей Пробилов в 2017 году одолжил нардепу от "Батьківщини" Андрею Кожемякину 8,88 млн гривен. Ранее в 2007-2012 годах Пробилов был помощником другого нардепа из фракции "Батьківщини" Виталия Данилова, который ведет бизнес (ООО "Инвестор-Атика") вместе с Игорем Котвицким, непосредственным бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова, который раньше тоже был нардепом от "Батьківщини".

Пробилов и Данилов являются владельцами ООО "Деосепт". К 2016 году совладельцем этой фирмы был также муж лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко Александр Тимошенко. В своих декларациях 2015 и 2016 годы Тимошенко указала собственность и доход мужа от "Деосепта".

Пробилов входит в руководящие органы шведской компании Misen Energy AB, представляя там интересы ее акционера - Blankbank Investment Ltd. Misen Energy AB через свое дочернее предприятие Misen Enterprises AB владеет ООО "Карпатыгаз" - крупнейшим оператором совместной деятельности с государственным предприятием ПАО "Укргаздобыча".

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА Земельный участок мэр Киева Институт химии поверхности

У Кличко уверены, что пробки в столице создают не ...
На поминальные дни в Киеве запустят дополнительный...
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 м...
Нестор предложил серьезную дискуссию о будущем Кие...
Вакарчук уходит из Рады. Второй раз
СБУ сообщила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве
Новости
Смелянский хочет продать помещение в главпочтамте Киева за 1 млрд гривен 14:42
Стерненко бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров, – СБУ 14:34 Инфографика
В НБУ спрогнозировали, какой будет инфляция после карантина 14:30
Ермак ставит своего человека Козлова на зама главы ГБР, - Лерос 14:15
За три года безвиза украинцы чаще всего ездили в Италию, Германию и Польшу 14:11
больше новостей
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
Условий для путешествий украинцев за границу пока нет, — турагентство 15:58
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине 05:15
Самый дорогой кофе в моей жизни, — Ляшко прокомментировал админпротокол за нарушение карантина 10:11
больше новостей
В Бердянске в море унесло мужчину и троих детей на надувном матрасе 11:18
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский 11:25
Застройщик пояснил киевским властям, что "случайно" застроил часть дороги и конечную трамвая 19:55
Первыми из заграничных курортов для граждан Украины откроются Турция и Грузия 07:30
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
больше новостей
Венедиктова еще думает о мере пресечения для Порошенко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok