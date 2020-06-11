Кличко отдал землю Института химии возле Майдана партнеру Котвицкого и Тимошенко, – СМИ

Здание на ул. Михайловская, 10 по состоянию на 2019 год. Фото: nashigroshi.org

Здание на ул. Михайловская, 10 по состоянию на 2019 год. Фото: nashigroshi.org

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко распоряжением от 14 мая прекратил Институту химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины право постоянного пользования земельным участком на ул. Михайловской, 10 в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщил сайт Наші гроші, ссылаясь на данные официального сайта КГГА.

Речь идет о земучастке площадью 0,11 га. Право Института химии поверхности на пользование ею прекращается в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество на ней компанией "ТТ Инвестментс".

Указанным распоряжением мэра Киева участок отнесен к землям запаса жилой и общественной застройки. Ранее целевое назначение участка было: исследований и разработок для реконструкции с приведением к первоначальному виду зданий института с последующей их эксплуатацией и обслуживанием. Кроме того, указанным распоряжением участок передан из государственной в коммунальную собственность.

Напомним, в 2004 году Институт химии поверхностей заключил договор с инвестором ООО "Агростройпереработка 1" по строительству нежилого здания. Фирма должна была получить 10% в новом здании. Впрочем, в 2013 году инвестор изменился - им стало ООО "Смарт Инвест Холдинг", связанное с семьей бывшего премьер-министра Николая Азарова. И по новому соглашению инвестор приобретал в собственность уже не 10%, а 100% здания.

На месте строительства находилась аварийное здание - это был жилой дом конца XIX века архитектора Николая Казанского, где ранее жил писатель Александр Куприн. Дом снесли в 2016 году.

ООО "ТТ Инвестментс" в 2016 году основал австриец Пауль Торстен. Он известен как руководитель фирмы, подконтрольной сыну бывшего премьера Азарова и связанной с олигархом Сергеем Курченко. На него также переписали фирмы "Хэндлинг Техник" и "Будгарант-2007" из азаровского кубла, а также харьковскую компанию "Альтеп", где его партнером является отец экс-нардепа-регионала Евгения Мураева. К слову, Мураев во времена Януковича возглавлял Змиевскую районную государственную администрацию в Харьковской области.

Нынешними владельцами ООО "ТТ Инвестментс" является Сергей Пробилов (99%) из Харькова и кипрская компания "Доспун ЛТД" (1%). Конечными бенефициарными владельцами фирмы указаны Арсен Мисербиев из Беларуси и Сергей Пробилов.

Сергей Пробилов в 2017 году одолжил нардепу от "Батьківщини" Андрею Кожемякину 8,88 млн гривен. Ранее в 2007-2012 годах Пробилов был помощником другого нардепа из фракции "Батьківщини" Виталия Данилова, который ведет бизнес (ООО "Инвестор-Атика") вместе с Игорем Котвицким, непосредственным бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова, который раньше тоже был нардепом от "Батьківщини".

Пробилов и Данилов являются владельцами ООО "Деосепт". К 2016 году совладельцем этой фирмы был также муж лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко Александр Тимошенко. В своих декларациях 2015 и 2016 годы Тимошенко указала собственность и доход мужа от "Деосепта".

Пробилов входит в руководящие органы шведской компании Misen Energy AB, представляя там интересы ее акционера - Blankbank Investment Ltd. Misen Energy AB через свое дочернее предприятие Misen Enterprises AB владеет ООО "Карпатыгаз" - крупнейшим оператором совместной деятельности с государственным предприятием ПАО "Укргаздобыча".