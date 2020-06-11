Детенизация АПК принесет в бюджеты местных громад 10 - 12 млрд грн

Местные власти выступили за введение минимальной налоговой выплаты для аграриев и детенизацию АПК, которую предусматривает законопроект №3131. Об этом говорят главы объединенных территориальных громад и сельских советов.

"На территории нашей объединенной территориальной громады обрабатывают землю три общества с ограниченной ответственностью, 10 фермерских хозяйств и около 200 фермеров-единоличников. Если говорить о налогах, то систематически и в полном объеме их выплачивают только большие предприятия. Они работают официально и прозрачно. Те, у кого земель меньше, не всегда готовы документировать свою деятельность так, как нам бы того хотелось", - рассказывает Юрий Гунько, глава Зоревской ОТГ (Черкасская область).

По его словам, все аграрии должны работать на равных и участвовать в жизни громады.

"Бюджет помогает нам поддерживать в надлежащем состоянии социальную инфраструктуру. Чем больше он будет, тем лучше условия для людей мы сможем создать", - добавил он.

С ним согласна Виктория Пипа, глава Мокрокалигорской ОТГ (Черкасская обл.).

"У нас без преувеличения аграрный регион, ведь ни одна из отраслей так не развита, как сельское хозяйство. Цифры говорят сами за себя: 70% поступлений в бюджет громады составляют налоги аграрных предприятий. Благодаря этому мы живем и поддерживаем инфраструктуру", - сказала она.

Председатель Роздольского сельсовета Александр Резник напомнил, что налоговые поступления - это основа бюджетов всех уровней.

"Львиная часть налоговых поступлений (на местах) используется на создание комфортных условий проживания в селах, райцентрах и городах областного значения", - сказал он.

Как известно, законопроект №3131 предполагает введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли сельхозназначения, а не введение дополнительного налога. Размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли. Тех аграриев, которые честно платят налоги, документ не коснется, а вот теневым арендаторам придется легализироваться. Благодаря такому нововведению ОТГ получат минимум 10 - 12 млрд грн налоговых поступлений для развития громад.