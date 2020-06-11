Главе тернопольской службы автодорог вместо отката вручили 1%-й кефир, - СМИ

Активисты общественной организации "Гражданское движение "Хвыля" принесли главе Службы автомобильных дорог Тернопольской области Игорю Раинчуку несколько упаковок кефира жирностью в 1%. По их словам, акция должна продемонстрировать возмущение общественности действиями чиновника, голос которого недавно фигурировал на пленках, на которых обсуждались "откаты" с дорожного строительства в регионе. Видео визита активистов транслировало издание "Файне місто".

"В сети на днях опубликовали звукозапись разговора начальника Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, где он просит 1% от тендеров для себя лично. Поэтому мы сегодня решили зайти к нему в гости и вручить 1-процентный кефир. Это - все, на что он может рассчитывать от государства общественности и подрядчиков", - рассказал глава организации Алексей Станько, пишет "Тернополь".

"Более часа активисты ждали руководителя САД, однако в учреждении их открыто игнорировали. Сначала объяснили, что начался обеденный перерыв, но даже через полтора часа он почему-то не завершился. Алексей Станько и Роман Ничвидюк оставили несколько бутылок и пакетов кефира под закрытыми дверями приемной, в которую их так и не пустили", - говорится в материале.

Напомним, ранее народный депутат, член транспортного комитета Верховной рады Игорь Васылив обнародовал записи, на которых люди с голосами главы Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Игоря Раинчука и его советника Олега Виничука обсуждают коррупционные схемы при строительстве дорог в области. Голос, похожий на Раинчука, утверждает, что чтобы "жить правильно" ему нужен 1% "отката" с дорожных подрядов. Нардеп призвал вероятных участников записи написать явку с повинной и анонсировал коллективное заявление в правоохранительные органы за подписью народных депутатов.