11.06.20 10:00 Круглый стол: "Будем ли с водой. Что влияет на качество питьевой воды: вопросы и ответы"

Ассоциация "Укрводоканалэкология" приглашает принять участие в заседании круглого стола "Будем ли с водой. Что влияет на качество питьевой воды: вопросы и ответы".

Круглый стол будет проходить онлайн на платформе ZOOM 11 июня с 10 до 12 часов.

В повестке дня вопросы, которые волнуют каждого жителя нашей страны, а именно:

Как проблемы отрасли водопроводно-канализационного хозяйства влияют на качество предоставления услуг. Президент Ассоциации "Укрводоканалэкология", Председатель правления – генеральный директор ЧАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий.

Президент Ассоциации "Укрводоканалэкология", Председатель правления – генеральный директор ЧАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий. Какие именно законы нужно принять, чтобы решить вопрос питьевой воды в Украине. Председатель подкомитета по вопросам централизованного водоснабжения, водоотведения, производства тепла и теплоснабжения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Евгений Пивоваров.

Председатель подкомитета по вопросам централизованного водоснабжения, водоотведения, производства тепла и теплоснабжения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Евгений Пивоваров. Какова роль Минрегиона Украины в управлении стратегией отрасли. Заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики Минрегиона Виктор Токаренко.

Заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики Минрегиона Виктор Токаренко. Какова политика Государства по управлению водными ресурсами. Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Павел Гвозденко.

Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Павел Гвозденко. Что нам известно об источниках водоснабжения для водоканалов Украины. И.о. заместителя директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.

И.о. заместителя директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк. Какова стратегия и тактика в обеспечении питьевой водой в Украине. Директор ГП "НДКТІ МГ" Валерий Кравченко.

Директор ГП "НДКТІ МГ" Валерий Кравченко. Какие шаги делает государство в стратегических вопросах решения проблем устойчивого водоснабжения в Украине и поддержка ЕС в этом направлении. Национальный координатор проекта "Водная инициатива ЕС для стран Восточного партнерства" Наталья Закорчевна.

Национальный координатор проекта "Водная инициатива ЕС для стран Восточного партнерства" Наталья Закорчевна. Потребность предприятий отрасли водопроводно-канализационного хозяйства в новейших технологиях. Вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология", Директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин.

Вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология", Директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин. Программа «Питьевая вода» - ее судьба в будущем. Директор Ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь.

Директор Ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь. Брифинг для журналистов. Директор по информационной политике Виктория Яковлева.

Все желающие могут зарегистрироваться и аккредитоваться по ссылке: https://forms.gle/hcnVpNui9JjzWjcPA

После регистрации Вам будет отправлено информацию для подключения.

Представители СМИ могут задавать свои вопросы в чате во время круглого стола, ответы на которые будут озвучены на брифинге.