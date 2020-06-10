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  • 11.06.20 10:00 Круглый стол: "Будем ли с водой. Что влияет на качество питьевой воды: вопросы и ответы"
10 июня 2020, среда, 17:58 9
Пресс-центр 2020-06-10T18:30:01+03:00
Українські Новини
11.06.20 10:00 Круглый стол: "Будем ли с водой. Что влияет на качество питьевой воды: вопросы и ответы"

11.06.20 10:00 Круглый стол: "Будем ли с водой. Что влияет на качество питьевой воды: вопросы и ответы"

Алина Заика

Ассоциация "Укрводоканалэкология" приглашает принять участие в заседании круглого стола "Будем ли с водой. Что влияет на качество питьевой воды: вопросы и ответы".

Круглый стол будет проходить онлайн на платформе ZOOM 11 июня с 10 до 12 часов.

В повестке дня вопросы, которые волнуют каждого жителя нашей страны, а именно:

  • Как проблемы отрасли водопроводно-канализационного хозяйства влияют на качество предоставления услуг. Президент Ассоциации "Укрводоканалэкология", Председатель правления – генеральный директор  ЧАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий.
  • Какие именно законы нужно принять, чтобы решить вопрос питьевой воды в Украине. Председатель подкомитета по вопросам централизованного водоснабжения, водоотведения, производства тепла и теплоснабжения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Евгений Пивоваров.
  • Какова роль Минрегиона Украины в управлении стратегией отрасли. Заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики Минрегиона Виктор Токаренко.
  • Какова политика Государства по управлению водными ресурсами. Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Павел Гвозденко.
  • Что нам известно об источниках водоснабжения для водоканалов Украины. И.о. заместителя директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.
  • Какова стратегия и тактика в обеспечении питьевой водой в Украине. Директор ГП "НДКТІ МГ" Валерий Кравченко.
  • Какие шаги делает государство в стратегических вопросах решения проблем устойчивого водоснабжения в Украине и поддержка ЕС в этом направлении. Национальный координатор проекта "Водная инициатива ЕС для стран Восточного партнерства" Наталья Закорчевна.
  • Потребность предприятий отрасли водопроводно-канализационного хозяйства в новейших технологиях. Вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология", Директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин.
  • Программа «Питьевая вода» - ее судьба в будущем. Директор Ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь.
  • Брифинг для журналистов. Директор по информационной политике Виктория Яковлева.

Все желающие могут зарегистрироваться и аккредитоваться по ссылке: https://forms.gle/hcnVpNui9JjzWjcPA

После регистрации Вам будет отправлено информацию для подключения.

Представители СМИ могут задавать свои вопросы в чате во время круглого стола, ответы на которые будут озвучены на брифинге.

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