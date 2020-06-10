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10 июня 2020, среда, 18:08 23
Верховная Рада и партии 2020-06-10T18:45:02+03:00
Українські Новини
Бойко назвал программу МВФ позором и предательством Украины

Бойко назвал программу МВФ позором и предательством Украины

Сергей Паламаренко
МВФ, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформ - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя утверждение Международным валютным фондом (МВФ) новой программы stand-by для Украины, назвал данную "позором и предательством Украины".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"По программе stand-вy нам обещают за 2 года 5 млрд долларов. И это при том, что в целом только по кредитам МВФ за 2019 -2021 годы мы должны вернуть 4,4 млрд долларов. Это значит, что украинская власть под ворох политических обязательств взяла у фонда деньги на погашение прошлых кредитов. Вместо реструктуризации долгов, вместо того, чтобы договариваться в пользу государства, власти гарантируют прибыль международным финансовым спекулянтам, которые завели деньги в облигации ОВГЗ. И все это будет сделано за счет украинского народа и нашего государства", - подчеркнул политик.

Он отметил, что МВФ не интересуют преодоление военной коррупции в Украине, прекращение войны и направление средств на стимулирование украинской экономики, у него совсем другие цели.

"У внешних заемщиков совсем другая цель - получить свои сверхприбыли, уничтожить Украину как социальное государство. Они не настаивают на необходимости выхода Украины из режима санкций в отношении РФ, что могло бы реально помочь отечественным производителям, предоставить рынки сбыта экспортерам, создать рабочие места, на развитии медицины и образования. Им необходимо забрать под внешнее управление ценные активы Украины. И нынешняя власть им радостно в этом помогает", – подчеркнул Юрий Бойко.

Оппозиционер акцентировал, что ОПЗЖ не поддержит такую "​антикризисную" программу.

"Мы предлагаем провести честную реструктуризацию внешних долгов, прекратить войну, инвестировать в экономику, развитие громад и помощь семьям. Именно это сейчас делают наши западные партнеры, в то время как нам советуют порезать социальные выплаты и уничтожить промышленность. Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы президент представил гражданам в Верховной Раде свою программу обеспечения мира и выхода из кризиса. Хватит выставлять козлами отпущения очередных чиновников Кабмина, сетовать на недостатки в работе правительства и шутить с журналистами на пресс-конференциях. Народ и парламент должны, наконец, знать, куда ведет страну действующий Президент", - сказал Юрий Бойко.

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