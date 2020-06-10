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10 июня 2020, среда, 17:41 494
Верховная Рада и партии 2020-06-10T17:41:44+03:00
Українські Новини
"Нацкорпус" призвал активистов прийти на рассмотрение дела против ветеранов, "уронивших" Сергея Сивоху

"Нацкорпус" призвал активистов прийти на рассмотрение дела против ветеранов, "уронивших" Сергея Сивоху

Сергей Паламаренко
Печерский райсуд Киева, Нацкорпус, Сергей Сивохо, Сергей Тамарин, Юрий Капля, Александр Демидов

12 июня Печерский районный суд г. Киева будет рассматривать иск бывшего советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохи, поданный против ветеранов операции объединенных сил (ООС), при участии которых произошла потасовка во время презентации Национальной платформы примирения и единства. По этому поводу представители политической партии "Национальный корпус" обратились к украинским патриотам с призывом прийти к зданию суда в пятницу, чтобы поддержать ветеранов и обеспечить справедливое рассмотрение дела.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале "Нацкорпуса".

"В Печерский районный суд в качестве потерпевшего вызван Сивохо С.А., который, по сути, обвиняет защитников Украины, ветеранов русско-украинской войны в совершении противодействия российской диверсии в самом центре Киева. К сожалению, при власти Зеленского – это преступление. А ветеранов теперь обвиняют в том, что не удержали в вертикальном положении ватного сепаратиста Сивоху", – сказано в видеообращении.

"Нацкорпус" также обратился к украинским патриотам и националистам с призывом прийти в Печерский райсуд Киева 12 июня в 14:30, чтобы поддержать ветеранов и выразить протест действиям "ватной власти" на Донбассе.

Напомним, 12 марта 2020 года в Киеве должна была состояться презентация Нацплатформы примирения и единства, инициатором создания которой выступил тогдашний советник секретаря СНБО Сивохо. На мероприятии присутствовали активисты "Нацкорпуса" – в частности, руководитель киевской ячейки партии Сергей Тамарин, ветераны Юрий Капля и Александр Демидов.

Они обратились к Сивохе с критикой и заявили, что Нацплатформа примирения не может существовать, когда на самом деле в Украине война, а не внутренний конфликт. В процессе ссоры началась толкотня, в ходе которой Сивохо оказался на полу.

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