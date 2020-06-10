"Нацкорпус" призвал активистов прийти на рассмотрение дела против ветеранов, "уронивших" Сергея Сивоху

12 июня Печерский районный суд г. Киева будет рассматривать иск бывшего советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохи, поданный против ветеранов операции объединенных сил (ООС), при участии которых произошла потасовка во время презентации Национальной платформы примирения и единства. По этому поводу представители политической партии "Национальный корпус" обратились к украинским патриотам с призывом прийти к зданию суда в пятницу, чтобы поддержать ветеранов и обеспечить справедливое рассмотрение дела.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале "Нацкорпуса".

"В Печерский районный суд в качестве потерпевшего вызван Сивохо С.А., который, по сути, обвиняет защитников Украины, ветеранов русско-украинской войны в совершении противодействия российской диверсии в самом центре Киева. К сожалению, при власти Зеленского – это преступление. А ветеранов теперь обвиняют в том, что не удержали в вертикальном положении ватного сепаратиста Сивоху", – сказано в видеообращении.

"Нацкорпус" также обратился к украинским патриотам и националистам с призывом прийти в Печерский райсуд Киева 12 июня в 14:30, чтобы поддержать ветеранов и выразить протест действиям "ватной власти" на Донбассе.

Напомним, 12 марта 2020 года в Киеве должна была состояться презентация Нацплатформы примирения и единства, инициатором создания которой выступил тогдашний советник секретаря СНБО Сивохо. На мероприятии присутствовали активисты "Нацкорпуса" – в частности, руководитель киевской ячейки партии Сергей Тамарин, ветераны Юрий Капля и Александр Демидов.

Они обратились к Сивохе с критикой и заявили, что Нацплатформа примирения не может существовать, когда на самом деле в Украине война, а не внутренний конфликт. В процессе ссоры началась толкотня, в ходе которой Сивохо оказался на полу.