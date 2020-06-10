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10 июня 2020, среда, 16:59 553
Выборы 2020-06-10T17:30:02+03:00
Українські Новини
Нестор предложил серьезную дискуссию о будущем Киева, – Сазонов

Нестор предложил серьезную дискуссию о будущем Киева, – Сазонов

Сергей Паламаренко
Батьківщина, Кирилл Сазонов, мэр Киева, Виталий Нестор, Местные выборы-2020
Кирилл Сазонов. Фото: ukrlife.tv
Кирилл Сазонов. Фото: ukrlife.tv

Политический обозреватель Кирилл Сазонов раскритиковал практически всех кандидатов в мэры Киева. По его словам, на сегодня только Виталий Нестор предложил серьезную дискуссию о будущем Киева.

Об этом политолог заявил на своей странице блога.

"У Николая Тищенко куча бордов с невнятными общими посылами. Похоже, в "Слуге народа" его не рассматривают в качестве главного кандидата. Который пойдет на мэра и поведет фракцию в Киевсовет. У Виталия Кличко все проще – он действующий городской голова и должен показывать результат уже сегодня. Что и является главной проблемой. Ну и откреститься от Порошенко тоже важно успеть – мы видим. "Голос" точно выдвинет Притулу, хотя сам телеведущий еще думает. То есть пока никаких реальных планов по развитию столицы быть не может. Пальческий активно работает над повышением своей известности в телевизоре и ругает власть в целом. Что он предлагает в качестве программы я пока не слышал. А время идет", - написал Сазонов.

По его мнению, только "Батьківщина" уже удачно стартовала в Киеве и идет по логичной последовательности действий.

"Внешняя реклама сделала молодого лидера городской парторганизации Виталия Нестора узнаваемым, после чего он представил новую стратегию развития Киева. Не ругал конкурентов, не давал общих обещаний кого-то сделать, построить вообще мосты и починить все дороги. То есть без примитивных туманных обещаний ни о чем – предложил серьезную дискуссию именно о стратегии. Это, кстати, проблема для конкурентов. Потому что навешать бордов с общими туманными лозунгами просто – вопрос денег. А чтобы говорить про общую стратегию ее нужно сперва написать. И не за ночь на коленке, как курсовую. Потому что планка дискуссии выше этого уровня", - заявил политолог.

Напомним, что очередные выборы мэра Киева должны состояться 25 октября. В то же время планово состоятся выборы местной власти во всех регионах Украины. Результаты выборов официально объявят до 9 ноября 2020 года. Власть озвучила решение не отменять и не переносить местные выборы.

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