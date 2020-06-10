Власть не волнуют дороги, власть волнуют только деньги с этих дорог, – Евгений Червоненко

Вместо увеличения поборов с грузоперевозчиков под благовидным предлогом ремонта и строительства дорог в Украине, власть должна, прежде всего, публично отчитаться о наполнении государственного дорожного фонда за счет акцизов на топливо и других налогов и целевом использовании этих средств.

Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины (2005 год) Евгений Червоненко, комментируя зарегистрированные в Верховной раде Украины законопроекты №3544 и №3545 о внесении изменений в законодательные акты и Бюджетный кодекс о введении платы за автомобильные дороги общего пользования с грузоперевозчиков.

"Эти законопроекты я могу назвать только маразмом. Это продолжение политики получения денег с кого-то любой ценой. Все налоги на дороги сегодня регламентированы законодательством, которым и формируется дорожный фонд. Вопрос в другом, что в этот дорожный фонд постоянно все, кому не лень залазят своими руками. И прозрачности в том, что происходит сегодня с дорогами никакой нет. Нет ни одного отчета от использования на дороги денег, полученных от акциза за топливо. А это – немалые деньги", - сказал Червоненко.

Он добавил, что намерение власти вначале брать деньги за дороги с иностранных перевозчиков обернутся зеркальным ответом со стороны Европы, что окончательно приведет к потере Украиной остатков грузового транзита.

"Если будут брать деньги за проезд с иностранцев – власть опять наступит на старые грабли. Когда-то, еще при Ющенко, уже пытались это сделать. Это привело к ужесточению мер к украинскому перевозчику. Все в мире зеркально. Если мы это введем, те же поляки введут ограничения на ввоз топлива и плату за свои дороги. Мы и так отдали весь автомобильный грузовой транзит белорусам. Нас объезжают из-за коррупции и качества дорог, бегут, как черт от ладана. Таким образом, мы потеряем остатки транзита. Брать больше чем возможно – это не доить корову, а резать ее на мясо. Мало ли что нужно власти? Им надо деньги любой ценой. А сами дороги их волнуют мало", - резюмировал Червоненко.

О весьма негативных последствиях принятия соответствующих законопроектов предупреждает и эксперт ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Олег Нестеров. По его словам, наиболее остро нововведение затронет аграриев, что приведет к росту цен на зерно и другую сельхозпродукцию.

"По данным Госстата, автомобильным транспортом в 2019 году было перевезено 19,1 млн тонн зерна. Если посчитать, что все возится зерновозами по 40 тонн на определенную Госстатом среднюю дистанцию, при введении тарифов за пользование дорогами, только за перевозку зерна придется дополнительно доплатить 256,6 млн гривен. Но, если учесть, что зерно перевозится и грузовиками меньшей грузоподъемностью, затраты могут быть еще больше", - свидетельствует Нестеров. Он добавил также, что аграриям придется еще доплатить порядка 900 млн гривен на оборудование машин электронными приборами контроля за внесение дорожной платы. И эти все затраты аграрии безусловно заложат в себестоимость продукции.

"Исходя из пояснений разработчиков законопроектов – такая инициатива вводится с целью решить вопрос увеличения доходов дорожного фонда, улучшить техническое состояние дорог и дорожной инфраструктуры. При этом, неоднократно идут ссылки на то, что такое механизм действует в ЕС, а в Беларуси вообще 1 787 км платных дорог. Ради справедливости стоит констатировать наличие в ЕС существенно лучшей дорожной инфраструктуры – автобаны, магистрали с более чем 2 полосами движения в одну сторону, качество покрытия дорог. В Украине отсутствуют качественные платные дороги, а дорожная инфраструктуры действительно требует улучшения, на что и выделяются из бюджета средства, который наполняется по сути теми же перевозчиками и бизнесом через акцизы и налоги. Но сделать это через дополнительную финансовую нагрузку на всю экономику страны, выглядит, как очередная инициатива "обилечивать" бизнес, которая приведет к тенизации работы перевозчиков и потере возможности нормально контролировать ситуацию с перевозками по Украине", - резюмировал Олег Нестеров.