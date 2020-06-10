Телефонная линия ПЛИД уже в 1-й месяц работы доказала свою эффективность, – и.о. председателя ГФС

Введенная Государственной фискальной службой ( ГФС ) Украины телефонная линия ПЛИД (персональная линия интерактивного доказательства) за месяц работы приняла 60 звонков. То есть бизнес достаточно активно пользуется предоставленной им дополнительной возможностью защиты или реализации своих прав.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ГФС Сергей Солодченко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Решил экспериментировать и запустить нестандартную идею - персональную линию интерактивного доказательства (#ПЛИД). Это мой личный номер телефона (+380 93 195 77 84), который я опубликовал в Facebook. Предприниматели могут контактировать со мной напрямую и сообщать о неправомерных действиях налоговой милиции при проведении ими обысков, допросов и тому подобное. За месяц, в течение которого этот телефон работает, поступило 60 звонков", - говорится в сообщении.

Солодченко также отметил, что ПЛИД стала не только дополнительным инструментом для коммуникации службы с бизнесом, но и ее внедрение повлияло на работу сотрудников ГФС.

"Все работники ДФС также осознают, что, в случае их неправомерных действий, я об этом узнаю. В результате, еще и дисциплина в рядах службы растет", - пояснил он.

По словам Солодченко, в начале на линию звонили, чтобы проверить работает ли она.

Сейчас подавляющее количество звонков пока касается блокировки налоговых накладных.

"Объясняю всем, что сейчас налоговая милиция не входит в состав комиссий по вопросам остановки регистрации налоговых накладных", - добавил Солодченко.

Он считает, что ПЛИД успешно выполняет свою миссию, которая заключается в оперативном реагировании на случаи недобросовестные поведения сотрудников налоговой полиции.

"Поэтому я буду продолжать эту практику и в дальнейшем, чтобы изменить философию деятельности и восприятия налоговой милиции, контролировать действия своих подчиненных и не допускать их некорректного поведения", - подчеркнул и.о. председателя ГФС.