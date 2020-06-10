"Ника-Тера" возобновил перевалку азотных удобрений

Морской терминал "Ника-Тера" (Николаев, входит в портовый бизнес Group DF) возобновил перевалку азотных удобрений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"После длительного перерыва мы снова приступили к перевалке удобрений. Впервые за пять лет через наш порт отправлена экспортная партия аммиачной селитры отечественного производства. Очень надеюсь на поэтапный рост промышленного производства в химической отрасли Украины. Это позволит не только загрузить портовые мощности, но и экспортировать, помимо сырьевой группы, готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, - рассказал начальник порта Алим Агакишиев.

Согласно сообщению, в третьем грузовом районе порта менее чем за месяц была осуществлена загрузка двух судов селитрой украинского производства (ПАО "Ривнеазот"); партии аммиачной селитры направились на рынки Индии и Турции.

При этом постоянные модернизация и обновление техники позволяют использовать в порту самое современное оборудование для обработки грузов.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году по сравнению с 2018 годом "Ника-Тера" увеличила перевалку грузов на 48%, или на 2,8 млн тонн до 8,637 млн тонн грузов.

В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.

Порт расположен в Николаевской области вблизи Черного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами.

С осени 2011 года терминал входит в группу компаний Group DF.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.