подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.06.20 12:00 Круглый стол: "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине"

  • Новости
  • Политика
  • Зеленский обманывает участников Нормандского формата и срывает диалог с ОРДЛО, - платформа Бойко
10 июня 2020, среда, 12:55 14
Политика 2020-06-10T12:55:01+03:00
Українські Новини
Зеленский обманывает участников Нормандского формата и срывает диалог с ОРДЛО, - платформа Бойко

Зеленский обманывает участников Нормандского формата и срывает диалог с ОРДЛО, - платформа Бойко

Павел Твердохлиб
Бойко, Заявление, ОРДЛО, Оппозиционная платформа - За життя, ОП-ЗЖ
Оппозиционная платформа – За життя. Фото: ОП-ЗЖ
Оппозиционная платформа – За життя. Фото: ОП-ЗЖ

"Президент Зеленский обманывает участников Нормандского формата и срывает реальный диалог с Донецком и Луганском". Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы – За життя, распростаненном на официальном портале политической силы.

"За год все мирные намерения украинской власти угасли. Политика Владимира Зеленского в отношении урегулирования конфликта на Донбассе скатилась к позициям радикалов, добивающихся срыва Минских соглашений и продолжения боевых действий.

Вслед за своими новыми друзьями из "партии войны" власть отказывается от прямых переговоров с Донецком и Луганском, хотя такие переговоры являются единственным путем достижения мира. Этот подход был согласован на переговорах "нормандской четверки" в Париже. Президент Зеленский это признал и взял обязательство такой диалог организовать. Но сегодня президент и его переговорщики делают всё, чтобы не выполнять эти обязательства и похоронить Минские соглашения", - отмечается в документе.

Также в заявлении подчеркивается, что теперь официальный Киев хочет выдать за представителей Донецка и Луганска своих назначенцев и с ними вести диалог. Очевидно, что переговоры представителей Зеленского с представителями Зеленского не дадут результата. Это бессмысленная возня. Она не даст ни прекращения огня, ни разведения войск на линии соприкосновения, ни согласования политических условий для прекращения конфликта.

"Единственная цель введения фейковых представителей неподконтрольных территорий в Минский процесс – это обман европейских партнеров, в надежде выторговать продолжение санкций в отношении России.

Оппозиционная платформа – За життя заявляет о деградации политики Зеленского в отношении мирного урегулирования. Манипуляции с составом Минской контактной группы – заведомо провальный ход. Это не укрепит, а ослабит позиции Украины на переговорах и подорвет её международную репутацию. В итоге работа Трехсторонней контактной группы в Минске может быть парализована, и это приведет к росту напряжения и эскалации конфликта.

Мы требуем от власти прекратить курс на срыв мирного урегулирования. Начать реальный диалог с представителями Донецка и Луганска. Организовать разведение сил от линии соприкосновения и добиться устойчивого прекращения огня. Обеспечить принятие всех политических решений, достигнутых в рамках "нормандской четверки" и предусмотренных Минскими соглашениями", - отмечается в документе.

"Украине нужен мир, а не седьмой год правления режима Порошенко", - констатируется в тексте заявления партии ОП-ЗЖ.

Больше новостей о: Бойко Заявление ОРДЛО Оппозиционная платформа - За життя ОП-ЗЖ

Бойко в Раде инициировал отставку второго правител...
Власть решила не праздновать День Победы, потому, ...
Попытки усилить ЦИК не спасут "Слуг народа" от пор...
Платформа Бойко хочет, чтоб Рада обязала открыть К...
Офис генпрокурора сообщил о подозрении Порошенко
МВФ дал Украине кредит
Новости
Возле КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" люди занимали очередь за несколько часов до открытия 12:53
Коронавирус в Киеве. После резкого падения количество новых инфицированных снова начало расти 12:51
Офис генпрокурора сообщил о подозрении Порошенко 12:44 Дополнено
В Киевской области увеличилось количество новых случаев COVID-19. Данные по районам 12:38
В Киеве не открылись еще 100 детсадов: детей в садики ходит в три раза меньше, чем до карантина 12:34
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько 13:40
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
больше новостей
Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok