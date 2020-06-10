подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Гармаш переехал в Киев еще в середине 2000-х и не может быть "донецким переселенцем" для ТКГ, - Елена Бондаренко
10 июня 2020, среда, 08:45 74
Политика 2020-06-10T08:45:01+03:00
Українські Новини
Гармаш переехал в Киев еще в середине 2000-х и не может быть "донецким переселенцем" для ТКГ, - Елена Бондарен

Гармаш переехал в Киев еще в середине 2000-х и не может быть "донецким переселенцем" для ТКГ, - Елена Бондаренко

Татьяна Зотова
Переселенцы, Донбасс, Бондаренко, ТКГ, Зеленский
Елена Бондаренко. Фото: facebook.com/E.A.Bondarenko
Елена Бондаренко. Фото: facebook.com/E.A.Bondarenko

Политик и общественный деятель Елена Бондаренко крайне скептически отозвалась о привлечении к заседаниям Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе проукраински настроенных вынужденных переселенцев с этих территорий. Об этом она написала на персональной странице в социальной сети Facebook.

"С удивлением для себя узнаю, что в контактную группу в Минск делегируют неких "переселенцев" Дениса Казанского и Сергей Гармаша.

Давайте разбираться - кто они такие и переселенцы ли.

Оба работали на полностью грантоедском соросятском сайте "Остров", основной задачей которого было поливать помоями регионалов и коммунистов на Донбассе.

Причем, вольготненько и свободненько они это делали именно при "диктаторе" Януковиче и "донецких бандитах".

И если Казанского я знать не знаю и не помню, когда он покинул донецкую землю, то второй наш персонаж Сергей Гармаш мне очень хорошо знаком. Уж этот вряд ли потянет на переселенца, ибо жил и оббивал киевские пороги уже со второй половины 2000-ных.

Откуда я знаю?! Да вот откуда. Сей персонаж очень нуждался в удостоверении помощника народного депутата и попросился к Борису Колесникову. Но у Колесникова был уже полный комплект помощников и он позвонил мне и попросил взять Гармаша в помощники на общественных началах.

Гармаш приходил иногда и делился своей непростой нетрадиционной жизнью в столице. Всегда был в первых рядах на получение грантов и, по всей видимости, уже связывал себя больше со столицей, чем с ненавистным ему Донецком.

Так что, господин Зеленский и ваша неуважаемая шобла наперсточников. Ваши кандидатуры "от имени переселенцев" - фальшивка.

Их никто из дончан или луганчан не делегировал. Узбагойтесь.", - резюмировала свою заметку Елена Бондаренко.

Больше новостей о: Переселенцы Донбасс Бондаренко ТКГ Зеленский

В состав минской ТКГ привлекли журналистов Казанск...
Попытки обелить и реабилитировать СС "Галичина" - ...
Не нарушал, а проверял, – главный санврач заступил...
На любых выборах голосовать теперь можно по месту ...
МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины на $5 млрд
Доллар вырос в цене. Официальный курс валют на среду
Новости
Сегодня 100 дней обнаружения первого в Украине случая коронавируса 09:14 Инфографика
В мае денежная база выросла еще на 1,5% 08:58
Гармаш переехал в Киев еще в середине 2000-х и не может быть "донецким переселенцем" для ТКГ, - Елена Бондаренко 08:45
Обвал дома в Одессе. Фото: Twitter/@AvakovArsen
Ночью в Одессе обрушился дом. Из-под завалов вывели 24 человека 08:38
На Донбассе оккупанты 16 раз обстреляли позиции ООС и лишились пятерых "бойцов" 08:28
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько 13:40
больше новостей
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok