Гармаш переехал в Киев еще в середине 2000-х и не может быть "донецким переселенцем" для ТКГ, - Елена Бондаренко

Политик и общественный деятель Елена Бондаренко крайне скептически отозвалась о привлечении к заседаниям Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе проукраински настроенных вынужденных переселенцев с этих территорий. Об этом она написала на персональной странице в социальной сети Facebook. "С удивлением для себя узнаю, что в контактную группу в Минск делегируют неких "переселенцев" Дениса Казанского и Сергей Гармаша. Давайте разбираться - кто они такие и переселенцы ли. Оба работали на полностью грантоедском соросятском сайте "Остров", основной задачей которого было поливать помоями регионалов и коммунистов на Донбассе. Причем, вольготненько и свободненько они это делали именно при "диктаторе" Януковиче и "донецких бандитах". И если Казанского я знать не знаю и не помню, когда он покинул донецкую землю, то второй наш персонаж Сергей Гармаш мне очень хорошо знаком. Уж этот вряд ли потянет на переселенца, ибо жил и оббивал киевские пороги уже со второй половины 2000-ных. Откуда я знаю?! Да вот откуда. Сей персонаж очень нуждался в удостоверении помощника народного депутата и попросился к Борису Колесникову. Но у Колесникова был уже полный комплект помощников и он позвонил мне и попросил взять Гармаша в помощники на общественных началах. Гармаш приходил иногда и делился своей непростой нетрадиционной жизнью в столице. Всегда был в первых рядах на получение грантов и, по всей видимости, уже связывал себя больше со столицей, чем с ненавистным ему Донецком. Так что, господин Зеленский и ваша неуважаемая шобла наперсточников. Ваши кандидатуры "от имени переселенцев" - фальшивка. Их никто из дончан или луганчан не делегировал. Узбагойтесь.", - резюмировала свою заметку Елена Бондаренко.