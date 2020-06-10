Гармаш переехал в Киев еще в середине 2000-х и не может быть "донецким переселенцем" для ТКГ, - Елена Бондаренко

Гармаш переехал в Киев еще в середине 2000-х и не может быть "донецким переселенцем" для ТКГ, - Елена Бондарен

Политик и общественный деятель Елена Бондаренко крайне скептически отозвалась о привлечении к заседаниям Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе проукраински настроенных вынужденных переселенцев с этих территорий. Об этом она написала на персональной странице в социальной сети Facebook.

"С удивлением для себя узнаю, что в контактную группу в Минск делегируют неких "переселенцев" Дениса Казанского и Сергей Гармаша.

Давайте разбираться - кто они такие и переселенцы ли.

Оба работали на полностью грантоедском соросятском сайте "Остров", основной задачей которого было поливать помоями регионалов и коммунистов на Донбассе.

Причем, вольготненько и свободненько они это делали именно при "диктаторе" Януковиче и "донецких бандитах".

И если Казанского я знать не знаю и не помню, когда он покинул донецкую землю, то второй наш персонаж Сергей Гармаш мне очень хорошо знаком. Уж этот вряд ли потянет на переселенца, ибо жил и оббивал киевские пороги уже со второй половины 2000-ных.

Откуда я знаю?! Да вот откуда. Сей персонаж очень нуждался в удостоверении помощника народного депутата и попросился к Борису Колесникову. Но у Колесникова был уже полный комплект помощников и он позвонил мне и попросил взять Гармаша в помощники на общественных началах.

Гармаш приходил иногда и делился своей непростой нетрадиционной жизнью в столице. Всегда был в первых рядах на получение грантов и, по всей видимости, уже связывал себя больше со столицей, чем с ненавистным ему Донецком.

Так что, господин Зеленский и ваша неуважаемая шобла наперсточников. Ваши кандидатуры "от имени переселенцев" - фальшивка.

Их никто из дончан или луганчан не делегировал. Узбагойтесь.", - резюмировала свою заметку Елена Бондаренко.