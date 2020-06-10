Всеукраинская аграрная Рада откровенно лоббирует интересы импортеров из России, – Союз химиков Украины

Союз химиков Украины считает, что Всеукраинская аграрная Рада откровенно лоббирует интересы импортеров из России из-за того, что члены ВАР имеют большую спекулятивную накрутку на импортном товаре.

Об этом в своем интервью УНИАН заявил Вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко.

«Некоторые аграрные ассоциации – например, ВАР, сами являются импортерами и таким образом представляют интересы иностранных производителей. Связанные с ВАР юридические лица сами импортируют, и сами же продают импортные удобрения своим же членам, получая при этом маржу. Очевидно, что импортеры имеют больший заработок на импортном товаре, чем на украинском. На российских удобрениях вообще запредельный заработок шёл. Только он вёл к полной зависимости украинского АПК от россиян. Это надо было прикрывать по многим причинам. А что касается трейдеров, то им просто выгоднее торговать импортным товаром. Они делают вид, что защищают аграриев. На самом деле они защищают свой торговый спекулятивный заработок», - сказал он.

По словам Гольченко, с 2016 года Союза химиков ведет переговоры с аграриями по поводу цены на удобрения, переговоры о том, какую цену аграрии считают справедливой и поначалу данные переговоры были конструктивными.

«Мы…предложили – давайте «привяжем» эту справедливую цену, например, к цене на газ…Аграрии подумали и сказали: нам такой принцип не подходит. Мы тогда сказали: хорошо, тогда давайте возьмем цены на удобрения тех стран, где цена газа рыночная. Например, цены ЕС – это соседний рынок. И будем считать такую цену справедливой. Ведь рынок Украины и ЕС все больше и больше интегрируются, поэтому за бенчмарк давайте возьмем рынок ЕС. Однако, «Всеукраинская аграрная рада» выступила против и такого предложения. И мы поняли, почему это происходит. Потому что есть коммерческий интерес: зарабатывать на импорте. Никого на самом деле не интересует хорошая цена для фермера. Их интересует своя маржа, а фермеры этого не понимают», - отметил он.

Гольченко отметил, прямые продажи от производителей на конечного покупателя составляют всего около 10% продаж.

«Рынок формирует трейдер. Он накручивает маржу и перепродает. Это 90% рынка. Получается, что мы продаем трейдеру, а трейдер продает дальше либо другому трейдеру, либо потребителю. Нас, в этом рынке B2C – меньше 10%. С учетом того, что доля импорта в Украине в свое время доходила и до 80%, так исторически сложилось, что финальную цену формировал трейдер. Да и сейчас формирует трейдер. Трейдеры, по сути, были главными маркет-мейкерами. Они диктовали цену. Трейдерская маржа доходит сейчас до 29 долларов на тонне, а в 2017 году была и 100 долларов», - сказал он.

По словам Гольченко, анализ первого квартала 2020 года показал, что трейдерская маржа, например, на карбамиде составляет 26 долларов на тонне.

«Это получается, что трейдер накручивает почти 9,5% плюс к нашей отпускной заводской цене. А вот на импортном товаре торговая маржа трейдера составляет 29 долларов. Это 12%. То есть у них маржинальность торговли импортным товаром выше, чем маржинальность от торговли украинским товаром. Проще говоря им выгоднее торговать импортным товаром. Они зарабатывают на нем больше денег. Поэтому, думаю, что никто особо не собирался с нами договариваться о честной цене», - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в конце мая МКМТ приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения до 300 дней (ориентировочно - до июля).

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

Диверсифицированная международная группа компаний Group DF считает нецелесообразным выделение квоты на импорт азотных удобрений из России, а также что общие квоты на импорт должны обеспечить загрузку украинских производителей минимум на 80%.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", "Черкасский «Азот" и "Северодонецкий Азот".

Данное расследования должно было быть завершено 25 мая 2020 года.

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения.

Данное решение вступило в силу с 1 июля.