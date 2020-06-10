Жара убивает "корону",  Венедиктова готова подписать подозрение Порошенко

Зеленский хочет референдум. Он направил в Раду законопроект, где предлагает разрешить выносить на референдум вопросы изменения территории Украины.



Это поможет ОРДЛО получить особый статус или наоборот, заблокировать его в зависимости от итогов мирных переговоров Зеленского и результатов референдума. Правда, с внедрением результатов референдума в Украине тяжело. Последний прошел в 2000 году. Люди проголосовали за сокращение депутатов до 300, двухпалатный парламент и прочие чудеса. Но ничего из этого не было сделано.



Венедиктова сказала, что готова подписать подозрение Петру Порошенко.



Зарплата Генпрокурора для нее маленькая - всего 38 тыс грн в месяц на руки. Поэтому будет жить на накопления.

Наш журналист Сергей Босак откровенно поговорил с Венедиктовой об ее отношениях с Аваковым, Зеленским, антикорупционными органами и даже немного о проституции и марихуане)

Вот интервью.



Зеленский решил разрешить работу детских лагерей несмотря на карантин. Он поручил Кабмину продумать требования для начала их работы и "отремонтировать, где нужно". Конечно, без высокого поручения детские лагеря у нас не ремонтируются)



Греция и Кипр могут стать первыми из открывшихся для граждан Украины заграничных курортов. По крайней мере так считают наши турагентства и ждут разрешения отправлять туристов со дня на день. Пока открыты границы с Грузией и Турцией. Но от них не пришли требования к украинским туристам, поэтому никого пока не отправляют(



Вместо обещанных надбавок врач получил открытку от жены Зеленского. Виталий Денисюк перенес коронавирусную инфекцию - заразился на работе. Но не получил никаких обещанных доплат, так как работает ортопедом-травматологом. Вместо этого, первая леди прислала ему открытку с благодарностью.



Потепление порадовало вирусологов - высокая температура воздуха понижает агрессивность передачи короны.



Синоптики обещают всю неделю 30-градусную жару. Дождь возможен лишь в воскресенье.