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10 июня 2020, среда, 07:00 263 Новости дня
Общество 2020-06-10T07:00:01+03:00
Українські Новини
Жара убивает "корону",  Венедиктова готова подписать подозрение Порошенко

Жара убивает "корону",  Венедиктова готова подписать подозрение Порошенко

Денис Иванеско
Грузия, Генпрокурор, Греция, Турция, Туризм, Погода, Прогноз, Кипр, Жара, Вирусолог, Коронавирус, подозрение, Петр Порошенко, Ирина Венедиктова, Новости дня, Главное за день, Виталий Денисюк

Зеленский хочет референдум. Он направил в Раду законопроект, где предлагает разрешить выносить на референдум вопросы изменения территории Украины.


Это поможет ОРДЛО получить особый статус или наоборот, заблокировать его в зависимости от итогов мирных переговоров Зеленского и результатов референдума. Правда, с внедрением результатов референдума в Украине тяжело. Последний прошел в 2000 году. Люди проголосовали за сокращение депутатов до 300, двухпалатный парламент и прочие чудеса. Но ничего из этого не было сделано.

Венедиктова сказала, что готова подписать подозрение Петру Порошенко

Зарплата Генпрокурора для нее маленькая - всего 38 тыс грн в месяц на руки. Поэтому будет жить на накопления.
Наш журналист Сергей Босак откровенно поговорил с Венедиктовой  об ее отношениях с Аваковым, Зеленским, антикорупционными органами и даже немного о проституции и марихуане) 
Вот интервью.

Зеленский решил разрешить работу детских лагерей несмотря на карантин. Он поручил Кабмину продумать требования для начала их работы и "отремонтировать, где нужно". Конечно, без высокого поручения детские лагеря у нас не ремонтируются)

Греция и Кипр могут стать первыми из открывшихся для граждан Украины заграничных курортов. По крайней мере так считают наши турагентства и ждут разрешения отправлять туристов со дня на день. Пока открыты границы с Грузией и Турцией. Но от них  не пришли требования к украинским туристам, поэтому никого пока не отправляют(

Вместо обещанных надбавок врач получил открытку от жены Зеленского. Виталий Денисюк перенес коронавирусную инфекцию - заразился на работе. Но не получил никаких обещанных доплат, так как работает ортопедом-травматологом. Вместо этого, первая леди прислала ему открытку с благодарностью.

Потепление порадовало вирусологов - высокая температура воздуха понижает агрессивность передачи короны.

Синоптики обещают всю неделю 30-градусную жару. Дождь возможен лишь в воскресенье.

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