Юрий Дощатов: основных кандидатов на пост министра энергетики два

Журналист Юрий Дощатов сообщил, что на сегодняшний день известны два основных кандидата на пост министра энергетики.

Об этом Дощатов заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Ну что, не стану дальше держать интригу по поводу кандидатов на министра энергетики. По последней информации, которая у меня есть, основных кандидатов два: Андрей Герус и Сергей Ермилов. Герус, скорее всего, откажется (если не уже) сам. Остается Ермилов. Его уже мало кто помнит – Ермилов дважды был министром энергетики. Первый раз еще при Кучме в правительстве Виктора Ющенко (2000-2001г.г.), потом еще раз – в первом правительстве Виктора Януковича (2002-2004 г.г.).

Кадр конечно профи - не знаю, кто будет с этим спорить. Не раз слышал что принципиальный и не сговорчивый. Когда-то считали, что он человек Виталия Гайдука, как сейчас - не знаю. С 2004 года Ермилов практически не появлялся в публичном пространстве. При Януковиче о нем вообще ничего не было слышно. Вроде бы не складывались отношения с Юрием Бойко.

Кстати, в первый раз фамилию Ермилова как возможного кандидата я услышал еще на первом этапе поиска министра экологии и энергетики в правительство Шмыгаля. Но тогда чего-то не сложилось. Как выйдет сейчас, пока не ясно. Шмыгаль держится за Ольгу Буславец, мол, а нафиг нам вообще министр – пусть Буславец будет и.о. и дальше.