Усов озвучивает грандиозные планы завоевания космоса в качестве аккомпанемента дерибана бюджета, – журналист

Украина будет отставать от США в вопросах освоения космоса до тех пор, пока руководить космической отраслью будут назначать некомпетентных управленцев вроде нынешнего председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Усова.

Об этом заявил шеф-редактор портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

По его словам, история успеха основателя SpaceX Илона Маска показывает, что в основе любого прорыва лежит идея. "Идея Маска проста: мы должны колонизировать Марс, поскольку концентрация человечества на одной планете несет в себе массу рисков для его будущего. И он осуществил прорыв, где немалую роль сыграло американское государство, которое поверило, что Маск может стать эффективнее NASA", - написал Романенко.

Журналист сравнил численность коллектива и обороты SpaceX и украинской космической отрасли. "Знаете, сколько людей в Украине заняты в космической отрасли? В 2013 году - 23 500 человек, а в 2019 год – 15 500. Сокращение почти в 1,5 раза. Еще "круче" показатели отрасли в деньгах. В 2013 году украинская космическая отрасль оборачивалась на 375 млн долларов; а в 2019 – 137 млн долларов. Падение более чем в 2 раза. А какая численность персонала компании SpaceX? 160 человек в ноябре 2005 года, 6 000 человек в 2018 году! При этом стоит SpaceX более 37 млрд долларов. В среднем 1 сотрудник SpaceX генерит 616 тыс. долларов, в Украине 1 сотрудник космической отрасли генерит 8 838 долларов. Разница в 70 раз!" - подчеркнул Романенко.

По мнению автора, ключевым во всей этой истории является "не наличие ресурсов, не наличие заводских корпусов или чего-то еще материального, а наличие человека". При этом Романенко высказал сомнение, что таким "активом" является председатель ГКАУ Владимир Усов.

Журналист проанализировал последние интервью главы космической сферы, точечно указав на нестыковки и просто абсурдные моменты - вроде корпоратизации "Южмаша". "Если у тебя слишком дорогая продукция, то Маск придумывает способы ее удешевления. В разы. Что придумывает капитан украинской космической отрасли? Он предлагает длинную схему, где эффективность производства начинается с того, что нужно… продать землю, на которой стоит предприятие", - написал журналист.

В другой цитате главы ГКАУ, которую приводит автор, предлагается выложить в Интернет все наработки и чертежи. "Как видите, и личность есть, и масштаб тоже присутствует. Фактически глава космического агентства предлагает технологии, которые десятилетиями разрабатывали конструкторские коллективы советских и украинских КБ, выложить в открытый доступ. Идиотизм, который мог родиться только у адепта миловановских подходов управления экономикой", - отметил Романенко.

Он добавил, что до того, как Усов стал главой ГКАУ, он числился директором или собственником 3 небольших компаний "Гуттенбергз", "Электроник Солюшенс" и "Дорога". "В компании "Гуттенбергз" работало аж 3 человека, которые создавали программные продукты. Причем делали это настолько успешно, что в 2019 году заинтересовали следователей ГБР (дело N62019150000000437) и идут суды. Позже министр образования и науки Украины Анна Новосад скажет, что эксперимент с электронными учебниками оказался провальным. Занавес", - написал журналист.

По мнению Романенко, главным результатом деятельности Усова во главе ГКАУ станет распродажа активов отрасли. "Читаешь эту лабуду, и понимаешь, что это мрийництво - даже не имитация, а имитация имитации. Спустя 10 лет, когда Маск уже развернет базу на Луне, а его ракеты будут на подлете к Марсу, в Украине будут продолжать грандиозные планы завоевания космоса в качестве аккомпанемента дерибана бюджета. Впрочем, через 10 лет при таком подходе уже даже генерации планов не будет. Землю распродадут, заводы распилят, конструкторы разбегутся. Но можно сказать одно точно - Украина будет восторженно вопить, что мальчик из Жмеринки написал код для марсианского корабля Маска. С такими подходами, как сегодня, именно так и будет", - резюмировал Юрий Романенко.