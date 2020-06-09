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09 июня 2020, вторник, 15:20 621
Недвижимость 2020-06-09T16:15:01+03:00
Українські Новини
У Кличко заявили, что не могут ничего сделать с 200 незаконными застройками

У Кличко заявили, что не могут ничего сделать с 200 незаконными застройками

Ирина Дорофейчук
Виталий Кличко, мэр Киева, Максим Бахматов, Незаконные застройки
Максим Бахматов. Фото: Facebook
Максим Бахматов. Фото: Facebook

Киевская городская власть не имеет никаких рычагов влияния на незаконных застройщиков, а потому нуждается в помощи народных депутатов для решения вопросов о прекращении или устранении нарушений на более чем 200 строительных объектах.

Об этом советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"К сведению, после того, как город выдал ГУО (градостроительные условия и ограничения), он больше не имеет рычагов влияния. Кроме иска в суд. Ведь он ожидает, что государство будет регулятором отношений. Город выставляет условия, застройщик их выполняет, а если нет (как на Мирной), то государство ставит застройщика на место", - написал советник Кличко.

В качестве примера он привел ситуацию с нарушениями на строительстве семьи Билозир по улице Мирной.

"Получив от города ГУО на усадебную застройку (частного) дома в 4 этажа, уже построено 12. Киевских инспекторов на частную территорию не пускают. Кстати, народных депутатов тоже. Строительство начали когда Оксана была депутатом. Землю она приватизировала, еще когда была министром", - рассказал Бахматов.

Сам Бахматов насчитал только в Киеве 200 незаконных застроек и обратился за помощью к депутатам Верховной Рады Украины.

"200 незаконных застроек в Киеве. 13 депутатов. У кого-то в районах больше, у кого меньше. Я призываю всех киевских депутатов и всех депутатов, как господин Александр (Дубинский), которого очень интересует Киев, к следующим шагам. Написать депутатские запросы в компетентные силовых органов, по поводу того, на каких этапах и что со следствием по этим объектам", - заявил он.

По словам Бахматова, добавило проблем в борьбе с незаконными застройщиками и фактическое уничтожение государством Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

"ГАСИ - распущена. Нового органа нет. Закона, чтобы более строго наказывал таких застройщиков нет... Пока ГАСИ распустили, а новое - не создали даже в пилотной версии, мы будем получать множество коллизий. Возможно даже начнут строить на проезжей части дорог", - заявил советник мэра Киева.

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