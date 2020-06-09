Фермеры призывают Верховную Раду положить конец теневым схемам аренды земли

Фермеры из разных регионов Украины призывают Верховную Раду детенизировать АПК и сделать условия равными для всех сельхозпроизводителей.

Зарегистрированный в конце февраля законопроект №3131 предлагает ввести минимальную налоговую выплату с каждого гектара земли сельхозназначения. Размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли – порядка 1400 – 1500 грн/га. Важно понимать, что это не введение дополнительного налога, а установление минимальной планки налоговых выплат.

Фермеры, которые легально работают на земле, поддерживают такую инициативу.

"У нас хозяйство на 2000 га. Работаем полностью в "белую". Налог на доходы физических лиц, налог на аренду, единый налог – платим все. Уже сейчас совокупно с гектара набегает больше 1700 грн выплат. Почему я должен быть против установления минимальной выплаты, если я и так ее плачу? И платить должны все. Все аграрии, независимо от объемов обрабатываемой земли, должны находиться в равных условиях. Как минимум, это справедливо", – говорит Матвей Палыхата, директор ООО "Золотники Агро" (Тернопольская область).

С ним соглашается Станислав Устимец, директор ООО "Агро группа" (Ровенская область).

"У нас в пользовании 1100 га. Плачу все налоги, на суму в 1600 грн вышел еще в 2018-м году, так что проблем в установлении минимальной планки по выплатам не вижу. Я уже плачу больше", – говорит он.

При этом отмечает, что многие соседи продолжают работать в "черную" и никаких налогов стараются не платить, зарплату работникам выдают "в конвертах". Также достаточно примеров, когда местные фермеры по несколько лет не платили пайщикам арендную плату, объясняя это плохой урожайностью.

"Все говорят – село умирает. Виноватых постоянно ищут. А сами не хотят ни зарплат нормальных людям платить, ни налоги в местный бюджет. А как селу тогда выживать, если сами фермеры не хотят платить налоги? Нужно заставлять нелегальщиков выходить из "тени". Добровольно на этот шаг они не пойдут", – комментирует Станислав Устимец.

Матвей Палыхата добавляет, что сегодня среди селян "теневики" распространяют слухи, что государство хочет на них навесить новый налог, за который придется платить простым людям.

"Люди часто не понимают, что происходит, ими легко манипулировать. Поэтому важно не только закон принять, но и объяснить простым людям на селе, как он работает", – говорит Матвей Палыхата.

Напомним, принятие законопроекта №3131 и введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли позволит создать условия для ликвидации теневых отношений в использовании земель с/х назначения, а также обеспечить равнонапряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями.