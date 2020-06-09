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  • К 100-летию со дня рождения Ивана Кожедуба – специальный сюжет в программе "Утро с Интером"
09 июня 2020, вторник, 14:34 119 Видео
СМИ 2020-06-09T17:00:04+03:00
Українські Новини
К 100-летию со дня рождения Ивана Кожедуба – специальный сюжет в программе "Утро с Интером"

К 100-летию со дня рождения Ивана Кожедуба – специальный сюжет в программе "Утро с Интером"

Ирина Дорофейчук
Телеканал Интер, 100-летие, Иван Кожедуб, Ображиевка

Вчера, 8 июня, исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного летчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. К памятной дате телевизионный канал "Интер" снял специальный сюжет, который транслировался в эфире программы "Утро с Интером" 9 июня.

В сюжете – о самых важных моментах боевого пути Ивана Кожедуба и о неизвестных фактах его жизни. Журналисты побывали на родине Ивана Никитича – в селе Ображиевка Сумской области – и пообщались с его родственниками, которые по традиции в день рождения прославленного предка собираются на его малой родине и приносят цветы к памятнику герою.

Как мальчик из маленького села стал самым результативным летчиком-истребителем Второй мировой? За 2 года на войне Иван Кожедуб сбил 64 вражеских самолета! Он был для гитлеровцев настоящим ночным кошмаром. Как ему удавалось побеждать? Что помогало ему оставаться невредимым даже в самых ожесточенных воздушных боях?

Ведь в лицо смерти он смотрел не раз. И погибнуть мог уже в своем первом бою: в марте 1943-го на Воронежском фронте он попал под обстрел немецких "мессеров", а когда начал снижаться, его самолет по ошибке обстреляли свои. Что придавало ему сил и уверенности, не позволяя опустить руки даже в самых трагических ситуациях? Какое место в жизни Ивана Никитича занимала вера в Бога? Каким уникальным талантом он обладал? И каким семьянином был? Об этом и многом другом – в эксклюзивном сюжете программы "Утро с Интером".

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