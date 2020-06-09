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  • Цены на азотные удобрения на внутреннем рынке Украины ниже европейских – Союз химиков Украины
09 июня 2020, вторник, 12:50 1401
Экономика 2020-06-09T14:30:03+03:00
Українські Новини
Цены на азотные удобрения на внутреннем рынке Украины ниже европейских – Союз химиков Украины

Цены на азотные удобрения на внутреннем рынке Украины ниже европейских – Союз химиков Украины

Александр Дмитриенко
Азотные удобрения, Союз химиков Украины, ММКТ
Игорь Гольченко/ Фото: lb.ua/Макс Требухов
Игорь Гольченко/ Фото: lb.ua/Макс Требухов

Союз химиков Украины отмечает, что цены на азотные удобрения на внутреннем рынке Украины ниже, чем на европейском рынке.

Об этом в своем интервью УНИАН заявил Вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко.

«Наша отпускная цена на селитру на 15 % дешевле Франции. По карбамиду – 16% дешевле Франции, на 2% дешевле Египта, который производит и экспортирует карбамид. И на 39% дешевле Болгарии. С Литвой у нас разница в 11%. У нас дешевле», - сказал он.

При этом Гольченко подчеркнул, что введение квот на импорт минеральных удобрений позволит отечественным предприятиям химической промышленности загрузить производственные мощности на 80%.

«Введение квот даст нам прогнозируемость и стабильность. Для украинской химической промышленности это самое важное на сегодняшний день. Это даст спокойно загрузить производственные мощности хотя бы на 80%. Не на 100%, а около 80%. Только при такой загрузке предприятия могу делать инвестиции в модернизацию, работать хоть немного в плюс, закрывать долги и убытки 2014-2018 годов. При такой квоте украинский химпром получает шанс на рост и на то, чтобы стать хоть немного более конкурентоспособным на международном рынке», - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в конце мая Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения до 300 дней (ориентировочно - до июля).

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

Диверсифицированная международная группа компаний Group DF считает нецелесообразным выделение квоты на импорт азотных удобрений из России, а также что общие квоты на импорт должны обеспечить загрузку украинских производителей минимум на 80%.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", "Черкасский «Азот" и "Северодонецкий Азот".

Данное расследования должно было быть завершено 25 мая 2020 года.

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения.

Данное решение вступило в силу с 1 июля.

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