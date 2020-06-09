Ради подкупа избирателей Комарницкий и Тищенко воруют песок, - Мирошниченко

"Смотрящий по Киеву" Денис Комарницкий и кандидат в мэры Киева, народный депутат Николай Тищенко пытались подкупить избирателей песком, который украли с площадки ОАО "Мостострой". Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат "Киевсовета" от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко.

"Когда-то Черновецкий сел в кресло мэра Киева накормив столичных пенсионерок продуктовыми пайками. Одним из изобретателей такой политтехнологии для Лени-космоса был Денис Комарницкий. Космос, украв космические деньги у киевлян, убежал в Израиль, но его "политтехнологи-решалы" остались и снова стремятся к власти. На этот раз Комарницкий пихает на место мэра Киева Николая Тищенко. Однако, по расценкам ресторана "Велюр" пайки бабушкам стоят дорого, поэтому они решили покупать избирателей песком", - написал Мирошниченко. Свободовец отметил, что песок Комарницкий и Тищенко, вероятнее всего, украли.

"Песок для них вообще бесплатный, потому что вполне вероятно он краденый с площадки ОАО" Мостострой" на ул. Промышленная, 4. Напомню, что полтора года назад Киевсовет разорвал договор аренды земельного участка в более 17 гектаров, на которой песочная мафия сохраняла ворованный песок. Однако, песок продолжают мыть с Днепра и вывозить из-под носа территориальной общины. А эту нелегальную площадку взяли под свой контроль как раз упомянутые Комарницкий и Тищенко", - подытожил Мирошниченко.

Напомним, ранее Игорь Мирошниченко обратился к мэру столицы Виталия Кличко с требованием "остановить коррупционную схему "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого и народного депутата Николая Тищенко".