подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Ради подкупа избирателей Комарницкий и Тищенко воруют песок, - Мирошниченко
09 июня 2020, вторник, 11:39 780
Политика 2020-06-09T14:30:04+03:00
Українські Новини
Ради подкупа избирателей Комарницкий и Тищенко воруют песок, - Мирошниченко

Ради подкупа избирателей Комарницкий и Тищенко воруют песок, - Мирошниченко

Анна Рудык
Николай Тищенко
Николай Тищенко

"Смотрящий по Киеву" Денис Комарницкий и кандидат в мэры Киева, народный депутат Николай Тищенко пытались подкупить избирателей песком, который украли с площадки ОАО "Мостострой". Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат "Киевсовета" от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко.

"Когда-то Черновецкий сел в кресло мэра Киева накормив столичных пенсионерок продуктовыми пайками. Одним из изобретателей такой политтехнологии для Лени-космоса был Денис Комарницкий. Космос, украв космические деньги у киевлян, убежал в Израиль, но его "политтехнологи-решалы" остались и снова стремятся к власти. На этот раз Комарницкий пихает на место мэра Киева Николая Тищенко. Однако, по расценкам ресторана "Велюр" пайки бабушкам стоят дорого, поэтому они решили покупать избирателей песком", - написал Мирошниченко. Свободовец отметил, что песок Комарницкий и Тищенко, вероятнее всего, украли.

"Песок для них вообще бесплатный, потому что вполне вероятно он краденый с площадки ОАО" Мостострой" на ул. Промышленная, 4. Напомню, что полтора года назад Киевсовет разорвал договор аренды земельного участка в более 17 гектаров, на которой песочная мафия сохраняла ворованный песок. Однако, песок продолжают мыть с Днепра и вывозить из-под носа территориальной общины. А эту нелегальную площадку взяли под свой контроль как раз упомянутые Комарницкий и Тищенко", - подытожил Мирошниченко.

Напомним, ранее Игорь Мирошниченко обратился к мэру столицы Виталия Кличко с требованием "остановить коррупционную схему "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого и народного депутата Николая Тищенко".

Больше новостей о:

Кто несет ответственность за отсутствие посадок топ-чиновников: генпрокурор перечислила виноватых
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах
Новости
В состав минской ТКГ привлекли журналистов Казанского и Гармаша, юриста Горана и врача Либстера 14:35
К 100-летию со дня рождения Ивана Кожедуба – специальный сюжет в программе "Утро с Интером" 14:34 Видео
В Германию вернулся последний круизный лайнер, который находился полгода в путешествии из-за пандемии коронавируса 14:33
Заканчивается дополнительная регистрация на ВНО в Украине: даты сессии 14:26
Венедиктова считает перспективным дело о происхождении картин Порошенко 14:15
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
больше новостей
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Илья Кива. Фото: Facebook
Кива хочет переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США Джорджа Флойда 12:20
больше новостей
В Киеве за сутки вдвое упало количество новых инфицированных коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok