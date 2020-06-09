Аваков просит выделить около 2,6 млрд из "антикоронавирусного фонда" на доплаты структурам МВД, - StateWatch

В конце мая Министерство внутренних дел официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении около 2,6 млрд на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина. Соответствующая информация содержится в письме МВД, информирует портал statewatch.org.ua.

В обращении МВД отмечается, что "средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивают жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

Также МВД попросило 171 млн гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающих помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях Министерства внутренних дел.

Напомним, Государственное управление делами (ГУД) обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить медучреждениям для топ-чиновников, в том числе известной больнице "Феофания", дополнительные 23,4 млн грн на противодействие распространению коронавируса COVID-19.