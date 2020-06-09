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09 червня 2020, вівторок, 10:59 17
Кабмін 2020-06-09T12:45:03+03:00
Українські Новини
Аваков просить виділити близько 2,6 мільярдів з “антикоронавірусного фонду” на доплати структурам МВС, – State

Аваков просить виділити близько 2,6 мільярдів з “антикоронавірусного фонду” на доплати структурам МВС, – StateWatch

Тетяна Зотова
Бюджет, Аваков, доплата, Гроші, Шмигаль
МВС України. Фото: zbroya.info
МВС України. Фото: zbroya.info

У кінці травня Міністерство внутрішніх справ офіційним листом звернулось до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання близько 2,6 мільярдів на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину. Відповідна інформація міститься у листі МВС, інформує портал statewatch.org.ua.

У зверненні МВС зазначається, що “кошти у розмірі 2,5 мільярда гривень планується спрямувати на виплату доплати у розмірі до 50% заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення”, як це передбачено окремою урядовою постановою.

Також МВС попросило 171 мільйон гривень на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19 у медичних закладах Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, Державне управління справами (ДУС) звернулося до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням виділити медзакладам для топ-чиновників, зокрема і відомій лікарні “Феофанія”, додаткові 23,4 млн грн на протидію поширенню коронавірусу COVID-19.

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