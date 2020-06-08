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08 июня 2020, понедельник, 12:34 456
Политика 2020-06-08T12:34:31+03:00
Українські Новини
Накануне выборов в Киеве Комарницкий разрушает схемы Столара, - СМИ

Накануне выборов в Киеве Комарницкий разрушает схемы Столара, - СМИ

Анна Рудык
Вадим Столар. Фото пресс-служба
Вадим Столар. Фото пресс-служба

Накануне выборов мера Киева стала очевидной война в бывшей команде Виталия Кличко, из которой выпал Вадим Столар. И выстроенные им схемы сейчас активно разрушает другой представитель команды Кличко, также выходец из группы Черновецкого Денис Комарницкий. Об этом говорится в статье издания "Зеркало недели" "Киев. Договор с тенью — 2". 

"Интернет-противостояние Столара и Комарницкого происходит потому, что Комарницкий разрушает схемы Столара. Выковыривая лапки клеща путем устранения верных Столару кадров. Более того, зная слабые места строительных проектов Столара, экс-напарник Черновецкого атакует аффилированные с ним стройки", - говорится в публикации.

Авторы публикации отмечают, что публичной ссорой Столара с Кличко в ранее монолитной команде никто не удовлетворился. Его бывшие партнеры по команде Черновецкого начали войну на выдавливание из местной власти. А сам Столар пытается запустить под выборы собственные проекты. 

"Столар активно ведет переговоры с Андреем Пальчевским, имеющим достаточно высокий рейтинг в Киеве, пытаясь привязать его выдвижение к партии Смешко", - говорится в публикации.

По мнению авторов, Кличко публично поругался со Столаром, чтобы оставить для себя поле дальнейшего сотрудничества со "Слугами народа". Хотя при этом он рискует потерять поддержку Тимошенко, Смешко и Пальчевского. 

"Кличко на самом деле в достаточно сложной ситуации, — уточняет источник издания в СН. — Он может вложить очень много денег, времени и сил в кампанию, а в итоге стать английской королевой. У него есть рейтинг, но он не конвертируется, потому что его электорат разделился между УДАРом, ЕС и СН…  Чтобы реально руководить городом, ему нужно не только стать мэром, а прежде завести в Киевраду дееспособную фракцию. И Виталик маневрирует, стараясь изо всех сил нас не обидеть, понимая, что его будущая коалиция — это "Слуга народа". 

В самой партии "Слуга народа", по данным издания, серьезно настроены на праймериз, о чем уже заявил президент, дав старт битве за Киев.  "Киевская ячейка сейчас содержательно отображает все подгруппы партии, — рассказывает источник издания в СН. — Там есть люди и Ткаченко, и Тищенко, и Холодова. Есть и свободные депутаты. Была идея привлечь фракцию, но проблема в том, что многие члены фракции не являются членами партии". Хотя, окончательная стратегия СН в Киеве не ясна. На сегодняшний день главный медийный претендент — Николай Тищенко. Мэрские баннеры называемого главным "фаворитом" главы ОПУ Ермака на этой неделе уже заполонили Интернет.

В то же время, по данным ЗН, в ближайшее время разделять полномочия мэра и главы КГГА никто не будет. "Закон о столице, по нашей информации от источников в партии, приниматься до выборов не будет. Не ко времени… нынешний президент вряд ли захочет лишать себя возможности держать на поводке мэра, назначая или не назначая главу КГГА.", - говорится в публикации.

Шансы остальных политических сил на грядущих выборах изданием оцениваются скептически. "Предвыборный состав Порошенко, вполне вероятно, уйдет наполненный пустыми вагонетками от Кононенко и Березенко. Главное — в шахту заехать. БЮТ, как всегда, сформирует бронепоезд пассионариев, который привезет нас прямо к Фуксу. Оставит на его станции очередные 80 миллионов от столичного метро и умчится на публичную войну за "благо киян". "Голос", пожалуй, единственная партия, которая не запятнала себя коммерческими пассажирами. Но у этого состава проблема с локомотивом. Сергей Притула, поймавший звезду, подумывает о собственном столичном партийном проекте. И может так случиться, что простые пассажирские вагоны вообще не попадут в Кивраду", - говорится в тексте.

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