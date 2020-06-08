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  • 11.06.20 13:00 Пресс-конференция лидеров общественных организаций и объединений внутренне перемещенных лиц
08 июня 2020, понедельник, 00:36 19
Пресс-центр 2020-06-08T07:30:02+03:00
Українські Новини
11.06.20 13:00 Пресс-конференция лидеров общественных организаций и объединений внутренне перемещенных лиц

11.06.20 13:00 Пресс-конференция лидеров общественных организаций и объединений внутренне перемещенных лиц

Алина Заика

11 июня 2020 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция лидеров общественных организаций и объединений внутренне перемещенных лиц.

Во время cобытия участники обратятся к международному сообществу, органам власти всех уровней, политических сил, общественных и политических деятелей по поводу отсутствия в Украине эффективного механизма восстановления и защиты прав граждан Украины, пострадавших в результате агрессии РФ.

Спикеры:

  • Целовальниченко Наталья, руководитель ОО "Луганская правозащитная группа", адвокат, член общественного совета при Министерстве юстиции Украины;
  • Гайдэ Ризаева, общественный деятель, координатор группы по освобождению заложников "Патриот";
  • Шейко Людмила, председатель ОО "Наш город", общественный деятель, член общественного совета при Лиманской РГА Одесской области;
  • Николай Греков, мэр оккупированного города Александровск (Луганск обл.), член ОО "Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории "Новая нация";
  • Ригованов Руслан, общественный деятель, кандидат в президенты Украины на выборах в 2019 г., директор по развитию ОО "Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций "Единый координационный центр".

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или  press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст.  м. "Дворец спорта", ул.  Эспланадная, 20, 1 этаж.

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