11.06.20 13:00 Пресс-конференция лидеров общественных организаций и объединений внутренне перемещенных лиц

11 июня 2020 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция лидеров общественных организаций и объединений внутренне перемещенных лиц.

Во время cобытия участники обратятся к международному сообществу, органам власти всех уровней, политических сил, общественных и политических деятелей по поводу отсутствия в Украине эффективного механизма восстановления и защиты прав граждан Украины, пострадавших в результате агрессии РФ.

Спикеры:

Целовальниченко Наталья, руководитель ОО "Луганская правозащитная группа", адвокат, член общественного совета при Министерстве юстиции Украины;

руководитель ОО "Луганская правозащитная группа", адвокат, член общественного совета при Министерстве юстиции Украины; Гайдэ Ризаева, общественный деятель, координатор группы по освобождению заложников "Патриот";

общественный деятель, координатор группы по освобождению заложников "Патриот"; Шейко Людмила, председатель ОО "Наш город", общественный деятель, член общественного совета при Лиманской РГА Одесской области;

председатель ОО "Наш город", общественный деятель, член общественного совета при Лиманской РГА Одесской области; Николай Греков, мэр оккупированного города Александровск (Луганск обл.), член ОО "Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории "Новая нация";

мэр оккупированного города Александровск (Луганск обл.), член ОО "Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории "Новая нация"; Ригованов Руслан, общественный деятель, кандидат в президенты Украины на выборах в 2019 г., директор по развитию ОО "Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций "Единый координационный центр".

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