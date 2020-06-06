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  • Более подготовленного специалиста на СВР, чем Кондратюк, в Украине просто нет, — эксперт
06 июня 2020, суббота, 15:42 18
Политика 2020-06-06T15:50:08+03:00
Українські Новини
Более подготовленного специалиста на СВР, чем Кондратюк, в Украине просто нет, — эксперт

Более подготовленного специалиста на СВР, чем Кондратюк, в Украине просто нет, — эксперт

Елена Новикова
Валерий Кондратюк
Валерий Кондратюк

Назначение Валерия Кондратюка на должность главы Службы внешней разведки Украины – это правильное кадровое решение, более подготовленного специалиста в Украине просто нет.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант СБУ, бывший руководитель спецподразделения Альфа и бывший руководитель военной контрразведки Украины Виталий Романченко в комментарии Українським Новинам.

"Выбор президента в пользу Валерия Кондратюка как руководителя СВР очень удачный, преданные стране профессионалы госбезопасности его поддержат, я уверен. Кондратюк умеет работать, он отвечает за свои слова, человек принципиальный в решении служебных вопросов, кадровый разведчик, я знаю его много лет и уважаю как специалиста", - сказал Романченко.

"В 2014 году Кондратюк в самое сложное для Украины время возглавил департамент контрразведки СБУ и в кратчайшие сроки фактически реанимировал это подразделение, выстроил работу по противодействию разведывательно-террористической работе и диверсиям противника. Ему удалось создать и организовать такой коллектив, который смог по-настоящему качественно работать на передовой, в первом эшелоне. То, что вы читаете в СМИ об успехах украинской разведки, связано с результатами работы, которая была организована Кондратюком", - говорит Романченко.

"Разведка - одна из ключевых компетенций Кондратюка, он уверенный профессионал и человек, который постоянно совершенствуется. В 2015 году он возглавил ГУР Министерства обороны и там еще раз показал, как умеет организовывать работу, действовать в нестандартной обстановке и принимать оптимальные решения.  И самое важное, что он не только профессионал, но еще и большой патриот Украины, предан Украине и доказал это своими конкретными делами в очень сложное время", - добавил  Романченко.

"Кондратюк как глава СВР – очень мудрое решение президента, более подготовленного человека в Украине просто нет. Он достоин всеобщего уважения", - уверен Романченко.

Читайте также: Решение президента о назначении Кондратюка главой СВР является удачным, - Гвоздь.

Напомним, 5 июня президент назначил Валерия Кондратюка начальником Службы внешней разведки. Кондратюк - офицер спецслужб, генерал-лейтенант.

С 2016 по 2019 год был заместителем главы Администрации президента, а до этого возглавлял Главное управление разведки Минобороны и был начальником департамента контрразведки СБУ.

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