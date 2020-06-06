"Это фарс" — Грановский опроверг обвинения Тедера в деле о ТРЦ Sky Mall

Александр Грановский (народный депутат VIII созыва и бизнесмен) назвал фарсом обвинения эстонского бизнесмена Хиллара Тедера (основателя Arricano Real Estate Plc (Кипр), а также его адвоката Бодрова в рейдерском захвате ТРЦ Sky Mall. Грановский также раскритиковал спекуляцию на смерти ребенка бизнесмена Соболева, к которой прибег Тедер.

На своей странице в Фейсбук Грановский заявил, что адвокат Бодров лжет и спекулирует, связывая с ним дело убийство сына бизнесмена Вячеслава Соболева. "Бодров одновременно представляет интересы двух сторон: и семьи Соболевых, и Тедера. Сложно поверить, что Егор ничего не знает о том, что и жена Соболева Инна неоднократно заявляла в СМИ о том, что никаких претензий в мой адрес у семьи Соболевых нет, и сам Вячеслав в очередной раз об этом заявил непосредственно на своей странице", – заявил Грановский.

Грановский так же напомнил, что Хиллар Тедер в 2015 году осужден в Эстонии в деле о даче взятки мэру Таллина, что ставит под сомнение репутацию Тедера и заявления о его благих намерениях в отношении ТРЦ Sky Mall.

Ранее адвокат Тедера Бодров пообещал опубликовать т. н. "дорожную карту о захвате ТРЦ Sky Mall". Грановский назвал эту "карту" фейком. "Вы показали всем бумажечку, на которой нет никаких автографов, так что принадлежность этого документа так же легко приписывается и вашему клиенту при наличии желания. Я, вне всякого сомнения, об этой газете ничего не знаю и никогда не слышал", – обратился Грановский к адвокату Тедера.

В ответ бизнесмен приводит копии документов от 2012 года об оказании правовой помощи, подписанные представителем компании Хиллара Тедера Arricano и представителем юридической фирмы "Юридический партнер" Валентином Загорием. Последняя должна была помочь Arricano вернуть контроль над кипрской компанией Assofit Holding Limited, владеющей 99,9% акций ТРЦ Sky Mall.

За эти услуги компания эстонского бизнесмена должна была заплатить 15 млн долларов. Грановский называет подписанный документ "юридическим беспределом", а гонорар в 15 млн долларов США – взяткой представителям властей Украины от компании Тедера за решение бизнес-конфликта.

Напомним, что еще до своего избрания в ВР Грановский был директором компании Assofit Holdings Limited на момент возникновения бизнес-конфликта о праве собственности.