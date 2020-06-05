подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 июня 2020, пятница, 23:26 121
Политика 2020-06-05T23:26:17+03:00
Українські Новини
Киевская МАН онлайн наградила лучших в 2019/2020 учебном году

Киевская МАН онлайн наградила лучших в 2019/2020 учебном году

Ольга Фандорина
Награждение, Академия наук, МАН, Киевская МАН, МАН Украины

4 июня 2020 состоялась итоговая сессия Киевской Малой академии наук по результатам 2019-2020 учебного года. Названием нынешней церемонии награждения стала номинация "Фронтмейкеры инновационной реальности", говорится в сообщении академии.

Киевская МАН организовала и провела масштабное онлайн награждения победителей II (городского) этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов МАН Украины, а также тех воспитанников Киевской МАН, чьи научные проекты победили на международных научных конкурсах или еще будут представлять Украину на них.

Их приветствовали: директор Киевской Малой академии наук учащейся молодежи Ирина Полищук; директор Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) Елена Фиданян; председатель Попечительского совета Киевской Малой академии наук, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов; президент Малой академии наук Украины, академик НАН Украины Станислав Довгий и другие.

По достигнутый результат 943 ученики были награждены дипломами Департамента образования и науки.

Грамотами Департамента образования и науки и президиума Национальной академии наук Украины наградили также 3-х победителей международных конкурсов и 15 воспитанников, которые получили право представлять Украину в международной научной сообществе в 2019-2020 учебном году, а также 14 научных руководителей за весомый личный вклад в их подготовку к юношеским международных конкурсов научного творчества.

Традиционно Киевская МАН по итогам учебного года определила и наградила переходной почетным знаком "Золотая сова" за высокие достижения во II (городском) этапе Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины лучшие районные управления образования г.. Киева и научные общества учащихся коллективных членов Киевской Малой академии наук.

Грамотами президиума Национальной академии наук Украины и Департамента образования и науки за плодотворную и целенаправленную работу по творчески одаренной учащейся молодежью было награждены научные общества учащихся-коллективные члены Киевской Малой академии наук

За многолетнее плодотворное сотрудничество с Киевской Малой академии наук учащейся молодежи в деле воспитания будущей научной смены грамотами отмечены 15 партнеров, среди которых ведущие ЗВО Украины и Киева.

Благодарностями за самоотверженную работу с творчески одаренной учащейся молодежью и плодотворное сотрудничество с Киевской МАН в 2019-2020 учебном году был награжден 375 педагогов м. Киева.

"Тысячи просмотров только 4 июня свидетельствуют о том, что даже в условиях онлайн общения те традиции, которые закладывались десятилетиями работы Киевской МАН, является непоколебимыми и востребованными нашей талантливой молодежью", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010г. По инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки г.. Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.

Основной задачей Киевской МАН является организация и обеспечение учебно-воспитательного процесса учащейся молодежи города Киева с опытно-экспериментальным направлениям внешкольного образования, координация научно-исследовательской деятельности учащихся, создание условий для их интеллектуального, духовного, творческого развития и профессионального самоопределения, содействие наращиванию научного потенциала страны .

Больше новостей о: Награждение Академия наук МАН Киевская МАН МАН Украины

В Киеве с понедельника снова заработает городская электричка
ГБР отказалось открыть дело о возможных злоупотреблениях премьера Шмыгаля
Новости
Киевская МАН онлайн наградила лучших в 2019/2020 учебном году 23:26
Боевики на Донбассе не выпускают никого из ОРДЛО 23:06
Моторные масла не являются объектом обложения акцизом, - депутат Рады Гетманцев 22:30
Зеленский сказал, когда внесет в Раду законопроект о борьбе с домашним насилием 22:07
Forbes назвал Криштиану Роналду первым футболистом-миллиардером 21:46
больше новостей
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
Пенсионный фонд за один день выделил на финансирование пенсий 5,9 млрд гривен 07:15
Митинг
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином 13:39
В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24" 12:17
Перестрелка в Броварах. 44 участникам сообщили о подозрении 11:56
больше новостей
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
Святослав Литинский. Фото: Фейсбук/Святослав Литинский
Кандидат в языковые омбудсмены называет русских "свинособаками" и считает это нормальным 09:24
Северная Македония снова вводит карантин. В стране фиксируют новые вспышки коронавируса 21:30
Антон Кучухидзе: Почему законопроект об игорном бизнесе могут ветировать? 09:35 Мнение
Аваков отказался комментировать сбор подписей депутатов за его отставку 11:25
больше новостей
В Минфине рассказали, когда опубликуют меморандум с МВФ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok