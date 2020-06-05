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05 июня 2020, пятница, 17:52 513
Экономика 2020-06-05T18:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский игнорирует держрейдерство в области "зеленой" энергетики, – УАВЭ

Зеленский игнорирует держрейдерство в области "зеленой" энергетики, – УАВЭ

Ольга Фандорина
Энергетика, НКРЭКУ, Зеленая энергетика, Игорь Тынный
Тынный. Фото: mind.ua
Тынный. Фото: mind.ua

Президент Украины Владимир Зеленский игнорирует проблему государственного рейдерства в области зеленой энергетики, где искусственно создаются финансовые и регуляторные преграды для инвесторов. Об этом сообщает Обозреватель

Об этом во время пресс-конференции сказал соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный, отметив, что большую роль в этом вопросе играет бездействие Национальной комиссии, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Мы очень хотели хотя бы один раз за 8 или 9 месяцев встретиться с президентом или с кем-то из его окружения и услышать их собственную позицию. На данный момент этого не происходит. Не то что письма игнорируют – даже открытые обращения через прессу Офис президента все проигнорировал", – заявил Тынный.

"В этом и заключается суть государственного рейдерства. Когда регулятор искусственными препятствиями не позволяет нам получать никаких доходов... При этом банки вынуждены требовать с нас уплаты всего тела кредита, погашения в течение следующих 3 лет", –отметил соучредитель ассоциации.

По его словам, все уговоры зеленых инвесторов в адрес различных представителей власти насчет рассрочки платежей украинцев были напрасными.

"И пальцем не пошевелили. Де-факто почти все производители зеленой энергии сейчас в дефолтном состоянии, и мы не сможем обслуживать эти кредиты. К чему это приведет? К потере самих станций и к потере личного имущества, которое было залогом", – резюмировал Тынный .

Напомним, 3 июня СМИ опубликовали скандальную переписку депутатов фракции "Слуга народа" Андрея Жупанина и Андрея Геруса, которые с использованием ненормативной лексики обсуждали давление на зеленых инвесторов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию. Иностранные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение к главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином. Вместе с тем инвесторы готовятся и к обращению в арбитраж в случае провала переговоров с Украиной.

В конце мая отраслевые ассоциации направили письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с приглашением его к личному участию в переговорах и решения дальнейшей судьбы зеленой энергетики в Украине. Также спор инвесторов и государства вышел на уровень МВФ.

По мнению председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.

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