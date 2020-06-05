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05 июня 2020, пятница, 16:06 643
Политика 2020-06-05T16:14:39+03:00
Українські Новини
Советник председателя Сумского облсовета предложил Зеленскому назначить его председателем Киевской ОГА

Советник председателя Сумского облсовета предложил Зеленскому назначить его председателем Киевской ОГА

Петр Стуженко
Президент Украины, Киевская ОГА, Владимир Зеленский, Игорь Гец, Сумской облсовет
Игорь Гец. Фото: facebook.com/ivgec
Игорь Гец. Фото: facebook.com/ivgec

Советник председателя Сумского областного совета и общественный деятель Игорь Гец обратился с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором предложил рассмотреть вопрос о назначении его председателем Киевской областной государственной администрации (ОГА).

Об этом Гец сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Последний год, проживая в Киеве, я вижу, как ситуация в городе и области приближается к катастрофической. Это связано прежде всего с тотальным нарушением законодательства со стороны органов местной власти в целом и Киевской ОГА в частности по реализации государственной региональной политики", - говорится в письме.

В письме подчеркивается, что сейчас в украинских судах рассматривается 7 дел, в которых Игорь Гец судится с Киевской ОГА и Кабинетом Министров с требованием прекратить противоправную деятельность и действовать в соответствии с законами Украины по реализации государственной региональной политики. Но пока эти судебные дела будут рассматривать Киевская область и ее населенные пункты и дальше будут остаются без надлежащего социально-экономического и инфраструктурного развития и в некоторых случаях будут двигаться в направлении будущих коллапсов.

"Поэтому, я, услышав слова Президента Владимира Зеленского о "кадровом голоде", решил обратиться к нему с предложением о назначении меня председателем Киевской областной государственной администрации. Уверен, что смогу на этой должности, как опытный специалист обеспечить качественное, достойное развитие Киевского региона в соответствии с законами Украины и потребностями жителей Киевщины", - сказано в письме.

Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский жаловался журналистам на кадровый голод. А 27 мая Президент уволил Алексея Чернышева с должности председателя Киевской ОГА и назначил временно исполняющим обязанности Василия Володина.

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