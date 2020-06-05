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05 июня 2020, пятница, 16:20 24
Верховная Рада и партии 2020-06-05T16:30:02+03:00
Українські Новини
Внешнее управление несет угрозу Украине как независимому государству, – Бойко

Внешнее управление несет угрозу Украине как независимому государству, – Бойко

Петр Стуженко
МВФ, Внешнее управление, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко счиает, что действующая власть должна исходить из интересов страны и ее граждан, а не слепо следовать указаниям иностранных кредиторов. А подобное внешнее управление со стороны Международного валютного фонда (МВФ) ставит под сомнение саму по себе независимость Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик подчеркнул, что власть должна исходить из интересов страны и ее граждан, а не слепо следовать указаниям кредиторов. "МВФ ведет себя не как кредитор, не как банк. Он навязывает Украине внешнее управление, а власть потакает этому. Правительство запугивает людей, рассказывает, что без кредита МВФ нам не спасти страну и нужно следовать всем требованиям кредиторов. Но резать социальные выплаты, увеличивать налоги и уничтожать отечественную экономику по указанию кредиторов – это точно не рецепт процветания Украины", – акцентировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

"В 2010 году я был инициатором отказа от работы с Международным валютным фондом. От нас тогда потребовали повысить тарифы на 30%. Я пришел в Кабмин и сказал, что на это нельзя соглашаться. Ведь кредитный миллиард аннулировался бы катастрофическим ростом задолженности за коммуналку. Люди бы просто не смогли платить. Время показало, что мы были правы. С 2013 года задолженность за коммунальные услуги выросла в 4 раза и достигла на сегодня более 60 млрд гривен – вот цена, которую платит Украина за слепое следование всем "рекомендациям" МВФ", – отметил Бойко.

Он акцентировал, что украинское правительство должно провести переговоры по реструктуризации долгов, ведь в условиях пандемии и кризиса эти деньги крайне важны для отечественной экономики.

"По программе stand-by нам за 2 года обещают 5 млрд долларов, при этом суммарно за 2019-2021 годах мы должны отдать 4,4 млрд долларов. Поэтому мы требуем провести реструктуризацию и отложить выплату долгов на 2 года. Также нужно провести реструктуризацию выплат по евробондам, но не такую, как сделала Яресько (бывший министр финансов Наталья Яресько) – это было преступление. Сейчас эти деньги нужны внутри страны – на помощь медикам, поддержку граждан и реального сектора экономики. Возвращаясь к МВФ, хочу отметить, что мы могли подать заявку и получить от Фонда помощь в размере 1,5 млрд долларов. Так сделали многие страны, а почему наше правительство не воспользовалось такой возможностью – остается вопросом", – подчеркнул сопредседатель партии ОПЗЖ.

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