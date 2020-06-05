Нардеп обнародовал запись обсуждения взяток в тернопольской Службе автодорог

Народный депутат, член транспортного комитета Верховной рады Игорь Васылив обнародовал записи, на которых люди с голосами главы Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Игоря Раинчука и его советника Олега Виничука обсуждают коррупционные схемы при строительстве дорог в области. Соответствующую публикацию Васылив сделал на своей странице в facebook.

"Сегодня утром на мой адрес пришло сообщение со ссылкой на несколько видео, которые залиты на файлообменник. На одном из них голос, похожий на голос и.о. председателя Служба автомобильных дорог в Тернопольской области, обсуждает со своим советником на общественных началах размер отката! Более того, голос "советника" уверяет, что подрядчикам это "доведут", а "с нардепами работаем мы ...", - описал он содержимое записей.

Записи также обнародованы на телеграмм-канале. В частности, судя по записям, "советник" предлагает отдать 1% "главе службы", а 1,5% оставить в качестве "воздуха", на случай, "если будут какие-то проблемы". "Хорошо будет ребятам, будет нормальный конструктивный разговор", - отмечает "советник" о будущем общении с подрядчиками.

"Так вот, чуваки с голосами, похожими на голоса откровенных хабарюг, я предлагаю вам пойти и сегодня же написать явку с повинной и это, возможно, будет учтено, а с нардепами, которые подпишут по этому поводу коллективное заявление в правоохранительные органы, поработаю уже я", - написал нардеп.