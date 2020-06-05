"Интеграл Буд" заявляет о шантаже и вымогательстве сотен тысяч долларов со стороны псевдоактивистов

Одна из крупнейших строительных компаний "Интеграл Буд" намерена подать заявление в правоохранительные органы по поводу шантажа и вымогательства крупной суммы из денег со стороны псевдоактивистов. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы компании.

Так, в документе говорится о том, что компания подверглась атаке так называемых активистов, а на самом деле - мошенников, единственная цель которых - получить вознаграждение за прекращение акций протеста.

"Сегодня к одному из административных офисов компании "Интеграл-Буд "пришли профессиональные шантажисты, которых знают в лицо все игроки строительного рынка. Они побывали на строительных площадках и офисах многих застройщиков. Это несколько общественных организаций - "Стоп произвол", "Твердыня", действиями которых руководят Сергей Мельниченко и Юрий Федоренко. Но нам точно известно, кто стоит за этими людьми ", - говорится в заявлении пресс-службы.

В "Интеграл Буд" подчеркивают, что к руководителям компании неоднократно обращались определенные лица, которые называют себя представителями активистов, но их настоящей целью было получить вознаграждение за прекращение акций. Речь шла о суммах в сотни тысяч долларов США за каждый объект.

При этом в компании отмечают, что не боятся шантажа и манипуляций этих псевдоактивистов и не намерены выполнять их преступные требования.

"В трудные кризисные времена, карантин, когда строительным компаниям особенно важно своевременно выполнять свои обязательства перед покупателями - эти" ходаки "терроризируют ответственного застройщика, руководствуясь своими меркантильными интересами. Откровенно требуют взятки и пытаются заработать, наверное, на выборы", - отмечается в заявлении.

По мнению представителей компании, репутацию строительного рынка в Украине испортили аферы Войцеховского и скандалы с корпорацией "Укрбуд" и банком "Аркада", поэтому сейчас крайне важно защитить легальный бизнес, который работает в этой сфере.

Фото: Интеграл-Буд

"Подчеркиваем - строительная отрасль является одним из ключевых драйверов развития и восстановления экономики. Мы обращаемся к правоохранительным органам и городской администрации чтобы они отреагировали на проблему шантажа бизнеса псевдо-активистами. Это системное явление, которое подрывает работу всей строительной отрасли ", - суммируется в заявлении пресс-службы.

Фото: Интеграл-Буд

Как сообщалось, "Интеграл Строй" - одна из крупнейших строительных компаний на рынке Украины с 17-летним стажем. По данным Минфина, за второе полугодие 2019 компания заняла первое место в рейтинге крупнейших строителей, сдав 2277 квартир площадью почти 131 тыс. Метров или 16% от общего количества квартир в столице, построенных в столице за этот период. Несмотря на карантин, компания выполнила все свои обязательства перед инвесторами и продолжает работу.