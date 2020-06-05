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05 июня 2020, пятница, 13:28 694
Бизнес 2020-06-05T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве становится больше пустующих офисных помещений, — Украинская торговая гильдия

В Киеве становится больше пустующих офисных помещений, — Украинская торговая гильдия

Кира Молчанова
Офис, Офисы, офисные помещения, Украинская торговая гильдия
Офис. Фото: pixabay.com
Офис. Фото: pixabay.com

Консалтинговая компания "Украинская торговая гильдия" (Киев) констатирует рост вакантности офисной недвижимости в Киеве на 7,23 п.п до 12,8% на начало июня по сравнению с декабрем 2019 года и прогнозирует ее дальнейшее увеличение.

Об этом говорится в исследовании компании, передают Українськi Новини.

"Средневзвешенная вакантность в бизнес-центрах Киева на начало июня достигла 12,8%. И ближайшие 3-6 месяцев будет расти... При наиболее пессимистическом сценарии в течении ближайших нескольких месяцев офисные здания в CBD (центральные бизнес-районы) могут опустеть на 30-50% (как это уже было после мирового финансового кризиса в 2008 году)", - сказано в нем.

Отмечается, что по состоянию на декабрь 2019 года средневзвешенная вакантность офисной недвижимости в Киеве составляла 5,57%.

При этом изменение формата операторов, сокращение занимаемых площадей, переезд в отдаленные от центра города районы, рост вакантности привели к снижению ставок аренды.

В частности, по состоянию на начало июня аренда помещений в бизнес-центрах класса А обходится в 25,6 доллара/кв. м в месяц (без НДС), что на 13% меньше по сравнению с арендными ставками в декабре 2019 года.

В классе В арендные ставки снизились на 9% до 17,4 доллара/кв. м в месяц, в классе С - на 10% до 17,4 долларов/кв. м в месяц.

Согласно исследованию, в 2020-2021 годах к открытию в Киеве было заявлено 29 бизнес-центров с общей площадью 454,4 тыс. кв. м, а всего на рынке заявлено 60 проектов общей площадью более 1,5 млн кв. м.

"Украинская торговая гильдия" прогнозирует, что сроки открытия проектов будут перенесены для сдерживания роста вакантности и нивелирования падения арендных ставок.

"Украинская торговая гильдия" предоставляет консалтинговые услуги в сфере недвижимости, принимала или принимает участие в более чем 350 бизнес-проектах. На рынке коммерческой недвижимости компания работает с 2001 года.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко прогнозирует повышение вакантности офисной недвижимости вследствие карантина.

После ослабления карантина Министерство здравоохранения разрешило работникам офисов выходить на работу при условии температурного скрининга и соблюдения масочного режима.

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