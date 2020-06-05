Труханов и Горсовет захватывают земли водоканала: Одесса может остаться без питьевой воды, - СМИ

Одесса накануне открытия летнего сезона может столкнуться с экологической катастрофой, сообщает портал podrobnosti.ua. В конце каденции Геннадий Труханов и Городской совет хочет захватить иловые поля, которые использует водоканал для очистки сточных вод и других отходов. Коммунальщики грозят прекратить подачу воды, опасаясь за жизнь горожан и отдыхающих.

Массовая неконтролируемая застройка, уничтожение исторического центра, бандитские разборки - последствия периода управления городом Геннадия Труханова. Но к концу каденции команда действующего мэра через Одесский горсовет хочет провести решение об аннексии в пользу конкретных частных лиц иловых полей Станции биологической очистки "Північна", предназначенных для очищения сточных и ливневых вод в Одессе, которые поступают из Центральной части города, а также районов Пересыпи, Молдаванки, Слободки, жилмассива Котовского, 7-го км Овидиопольской дороги и частично Малиновского района. В целом, это почти 60% сточных вод Одессы.

Накануне приближающихся октябрьских выборов, местные чиновники решили забрать земельный участок общей площадью 47,1609 га, с целью последующей передачи своим подконтрольным структурам и продажи под застройку. Но критичность ситуации в том, что данная земля непосредственно задействована в процессе отвода грунтовых, дренажных и ливневых вод, предназначенные для обезвоживания сырого осадка и уплотненного ила, который образуется в процессе очистки сточных вод в первичных и вторичных отстойниках. То есть является одним из основных технологических этапов очистке сточных вод. Сейчас участок находится на балансе Одесского водоканала.

Экологи уже бьют тревогу, так как уменьшение количества расчетной площади иловых площадок приведет к неизбежным перегрузкам, растеканию по прилегающей территории сырого осадка и избыточного ила, поступающего на станцию биологической очистки "Північна". Такая ситуация непременно приведет к необратимым последствиям негативного характера, загрязнению окружающей среды и возникновению экологической катастрофы, поставив под угрозу экологическое благополучие населения.

Кроме того, отсутствие надлежащего технологического обеспечения и функционирования иловых площадок станции биологической очистки "Північна" поставит под угрозу работу самой станции, и приведет к ее полной остановке. Что приведет к крупнейшей техногенно-экологической катастрофе в городе Одесса и региона в целом.

В результате действий чиновников, и во избежание поступления стоков на станцию биологической очистки "Північна" водоканал будет вынужден прекратить подачу питьевой воды 60% населения города, чтобы избежать кишечных заболеваний и отравлений среди горожан и отдыхающих.

Такие действия Одесского городского совета не только негативно повлияют на работу стратегически важного коммунального предприятия Одесской области, но и подорвут его работу. Вследствие чего жители целого региона области останутся без услуг водоотведения и водоснабжения. Что, по мнению коммунальщиков, не только недопустимо, но и приведет к напряжению в обществе, недовольству работой органов местного самоуправления и экологической катастрофе в масштабах страны.

К слову, коммунальные службы города и Одесский водоканал задолго до официального опубликования проектов решений об аннексии земельных участков предупреждали Департамент коммунальной собственности Одесского городского совета о задействовании иловых площадок, расположенных на 47,1609 га, в технологическом этапе очистки сточных вод. Но личное обогащение чиновников выше общественных благ громады. Кроме того, согласно данным Государственного земельного кадастра, данный участок земли содержит ограничения в его использовании: зона санитарной охраны источников и объектов централизованного питьевого водоснабжения; водоохранная зона.

Его целевым назначением является размещение и эксплуатация основных подсобных и вспомогательных зданий и сооружений технической инфраструктуры (производство и распределение газа, снабжению паром и горячей воды, сбор, очистка и распределение воды).

Экологические активисты в городе уже заявили о преступном посягательстве на земельные участки Одессы целевого назначения, в чем проявляется коррупционная составляющая со стороны определенных лиц местной власти. В связи с этим они обратились к народным депутатам Верховной Рады прекратить разделение участка и потребовали инициировать расследование со стороны НАБУ и ГБР действий депутатов Одесского горсовета и мэрии на предмет коррупции и преднамеренных действий, ведущих к экологической катастрофе.