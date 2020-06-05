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05 июня 2020, пятница, 12:39 505
СМИ 2020-06-05T12:45:02+03:00
Українські Новини
В мае НСЖУ зафиксировал 4 случая агрессии к журналистам

В мае НСЖУ зафиксировал 4 случая агрессии к журналистам

Татьяна Зотова
СМИ, Журналист, Агрессия, НСЖУ, Томиленко
Нападение на журналистов. Фото: racurs.ua
Нападение на журналистов. Фото: racurs.ua

В мае Национальный союз журналистов Украины зафиксировал 4 инцидента физической агрессии в отношении работников СМИ. Три из них связаны со съемками по соблюдению карантина. Всего за 5 месяцев 2020 зафиксировано 30 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Так, значительные телесные повреждения были нанесены журналисту издания "Информбюро" (Харьков) Никите Кнышу. Журналист решил провести съемку о нарушении карантина - бурная ночная жизнь на парковке возле станции метро Научная, где любит собираться "золотая молодежь". Представился журналистом и задавал молодежи вопрос о нарушении ими карантина. После съемки сюжета Никита вызвал на место происшествия полицию чтобы те отреагировала на нарушения. За считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами.

"Чтобы не снимали", напали на журналистов и в Запорожье. 7 мая на рынке "Бахчисарай" на съемочные группы центральных и региональных телеканалов набросился агрессивный человек. Он ругался, пытался сорвать респираторы с журналиста и оператора телеканала НТН, препятствовал вести съемку работы рынка во время карантина. Полицию журналисты не вызывали, но передали видео нападения в пресс-службу областного полицейского ведомства.

А во Львове на журналистов канала "Первый западный" набросились в парикмахерской. Все из-за той же съемки о работе в карантинных условиях. Работники заведения требовали от журналистов уйти, дергали за одежду и выталкивали.

Один инцидент избиения произошел в мае при участии силовиков. Так, 26 мая журналист телеканала "Прямой" Анна Дзьоба пострадала во время штурма сотрудниками Государственного бюро расследований музея Ивана Гончара.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что высокий уровень агрессии к работникам СМИ является возмутительным и делает профессию журналиста опасной и на национальном, и на региональном уровнях.

- Карантин показал, что большинство журналистов продолжают выполнять свои профессиональные обязанности несмотря на эпидемию, а вот граждане не готовы ни придерживаться карантинных ограничений, ни уважать права журналистов, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - В то же время мы фиксируем оперативную реакцию полиции на обращение работников СМИ относительно препятствования профессиональной деятельности. И агрессию может остановить только наказание нападающих.

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс ..." составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

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