Крафтовые пивоварни просят снизить стоимость лицензии и акциза для поддержки отрасли в кризис

Бизнес-ассоциация "Независимые пивоварни Украины" опубликовала открытое письмо к Народным депутатам Украины и Кабинету министров Украины, текст которого размещен на официальной странице общественного объединения в социальной сети Facebook.

"Независимые пивоварни Украины" объединяют небольшие крафтовые пивоварни, соответствующие критериям Директивы ЕЭС от 19.10.1992. согласно которым, "Независимый малый пивоваренный завод" определяется как пивоварня, производящая менее 200 тыс. гектолитров в год, имеет лицензию на производство пива, и является юридически и экономически независимым от крупных производителей пива. В Украине под такие критерии подпадает около 150 пивоварен, которые вместе производят только 2% от общего производства пива в Украине.

Создание одного рабочего места на таких производствах стоит около 1 млн. грн. Эти рабочие места создают высокую добавленную стоимость, соответственно расширяют налоговую базу населенных пунктов в которых они работают.

Стоит отметить, что в Украине, даже для таких пивоварен не существует налоговых льгот на уплату акциза, как в других государствах. А есть только уменьшенная стоимость лицензии на оптовую торговлю.

В связи с тем, что карантин, введенный в Украине, в пивной отрасли больше всего ударил именно по таким малых пивоварнях (сбыт которых сосредоточен на небольших ресторанах и барах, они не имеют доступа к сети продуктовых магазинов и супермаркетов), именно эти пивоварни сейчас нуждаются в поддержке со стороны государства - с целью сохранения и создания новых рабочих мест. Но это вопрос не временной дотации или льготы, а вопрос создания равных условий с европейскими малыми пивоварнями в долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы предлагаем рассмотреть и постепенно внедрить предложения "Независимых пивоварен Украины".

При реализации указанных инициатив бюджет Украины получает дополнительные поступления от увеличения и детенизации производства пива на малых пивоварнях за счет налогов на прибыль и на добавленную стоимость. Также это будет способствовать увеличению количества высококачественных, высокотехнологичных рабочих мест в Украине. Создание равных условий с малыми производителями пива европейских стран позволит в перспективе усилить экспортные позиции Украинских производителей пива", - отмечается в открытом письме.

Как информировали Українські Новини, гендиректор пивоварни "Цыпа" Александр Шаталов рассказал, как работала отрасль во время карантина и о проблемах, с которыми она столкнулась.