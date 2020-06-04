Девелопер опроверг мифы относительно строительства на Гончара, 55Б

Строительство жилого дома по адресу улица Гончара, 55Б в центре Киеве не противоречит закону и не несет никакой угрозы Чкаловскому скверу, утверждает Роман Ткаченко, исполнительный директор компании "Дилайвест", которая ведет проект.

Об этот идет речь в аналитическом материале, опубликованном на fakty.ua.

"В последнее время со стороны различных заинтересованных лиц происходит открытая манипуляция и подмена понятий вокруг искусственно созданной проблемы строительства на участке рядом с сквером им. В. Чкалова по ул. Гончара, 55Б. Слова псевдоактивистов, которые пытаются помешать строительству не подтверждены никакими решениями компетентных органов. Не исключено, что шум поднимают для получения политических баллов или для "рэкета" нашего предприятия", - заявил Ткаченко в комментарии журналистам в четверг.

Ткаченко привел ряд фактов в опровержение распространяемых "мифов" вокруг этого строительства.

В частности, по его словам, не имеет никаких оснований под собой слух о том, что строительство грозит скверу им. Чкалова. По его словам, строительная площадка находится на смежном со сквером участке, так что никакого захвата сквера, устройства проездов через сквер, строительства в сквере, речь не идет.

"Сквер имеет четко определенные границы и не подпадает под застройку, о чем свидетельствует генеральный план строительства и выписка из кадастрового плана города, согласно которым земли сквера находящиеся в пользовании КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района, определены как "Зона зеленых насаждений", - отметил Ткаченко.

Более того, отметил он, для снятия социальной напряженности арендатор земельного участка в феврале 2020 года добровольно передал часть своей территории размером 170 кв м общине города на нужды сквера.

Ткаченко добавил, что не имеет под собой никаких оснований также информация о том, что в доме планируют построить 17-25 или даже 50 этажей.

"Проект строительства имеет только 12 этажей - все остальные этажи дорисованы в воображении "активистов". Это абсолютно нормальная этажность для этого места - через дорогу дом, в котором 14 этажей. Проект прошел рассмотрение и согласование консультативного совета при департаменте охраны культурного наследия", - отметил Ткаченко.

Также директор "Дилайвеста" отверг обвинения в том, что строительство дома противоречит закону. Он подчеркнул, что соответствие нормам закона строительства может быть установлена судебным органом, или органом исполнительной власти в пределах компетенции этого органа, чего на сегодняшний день сделано не было. Наоборот существует решение хозяйственного суда и Верховного суда Украины о законности данной стройки. Ткаченко подчеркнул, что люди, которые распускают слухи о незаконности стройки замалчивают эти факты, так же как и то, что с 2017 года строительство приостановлено и не ведется, хотя есть вышеуказанные судебные постановления.

Также, по его словам, замалчивается, что заказчик строительства уплатил более 2 млн долларов в бюджет, как паевой взнос в развитие инфраструктуры Киева.

Ткаченко добавил, что не соответствуют действительности и заявления активистов о том, что стройка разрушает окружающие дома, школы и институт геологии.

"Разработана программа научно-технического сопровождения строительства, которая предусматривает полный комплекс мер, реализация которых позволяет свести к минимуму/исключить возможные негативные последствия от строительно-монтажных работ", - добавил Ткаченко.