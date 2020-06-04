DCH Ярославского стала стратегическим партнером крупнейшей турецкой компании Makyol

Группа DCH Александра Ярославского является стратегическим партнером известной турецкой компании Makyol. Об этом в ответ на запрос ИА "Интерфакс" сообщили в пресс-службе DCH.

""DCH является местным стратегическим партнером компании Makyol, который оказывает консультационную поддержку по широкому кругу вопросов. Это включает в себя контакты в бизнес-сообществе и управление проектами", — сказано в сообщении.

Ранее харьковские СМИ обнародовали информацию о том, что турецкий консорциум реализует проект в Харькове.

В феврале этого года Александр Ярославский, президент и владелец группы DCH заявил, что привлекает стратегического международного партнера. "Это известная компания, мы с ними готовы осваивать новое направление для DCH", — рассказал бизнесмен журналистам на форуме "Сшить Украину", посвященном дорожному строительству.

Makyol ведет свою историю с 1965 г. и является одним из лидеров строительного сектора Турции. В число направлений деятельности входят инфраструктурное строительство (автодороги, метрополитен, аэропорты, ирригационные плотины, тоннели, мосты и др.), создание объектов коммерческой и жилой недвижимости, инвестиции в туризм. Makyol имеет опыт работы в различных странах мира, среди которых Марокко, Алжир, Казахстан, Албания, Ирак, Азербайджан, Оман, Кувейт. Реализует проекты как в формате генерального подряда (ЕРС) или (ЕРС+F, где F – привлечение финансирования), так и частно-государственного партнерства (РРР).