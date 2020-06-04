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04 июня 2020, четверг, 19:46 1057
Экономика 2020-06-04T21:15:02+03:00
Українські Новини
В СМИ пояснили, почему честным фермерам не стоит бояться детенизации АПК

В СМИ пояснили, почему честным фермерам не стоит бояться детенизации АПК

Павел Твердохлиб
Налоги, Фермеры, АПК, сельхозземли
Фермеры (иллюстрация). Фото: pixabay.com
Фермеры (иллюстрация). Фото: pixabay.com

Детенизация производства сельскохозяйственной продукции может принести государству до 22 млн гривен налогов ежегодно.

Об этом написали авторы статьи "Выйти из сумрака: что даст Украине минимальное налогообложение земель", опубликованной интернет-изданием Апостроф.

"В случае принятия законопроект №3131 принесет государству от 6 до 22 млрд гривен налогов ежегодно. 100% этих поступлений будут перечисляться в местные бюджеты. Эта сумма эквивалента строительству 100 школ, 263 детских садов или ремонту 800 км сельских дорог", - написали авторы статьи.

При этом речь не идет о введении нового налога. Принятие закона не создаст дополнительной финансовой нагрузки для фермеров, которые работают "по белому".

"Закон устанавливает вмененное налоговое обязательство на уровне 5% от нормативной денежной оценки земли. Это порядка 1400-1600 гривен с гектара - та сумма, которую все легальные землепользователи платили еще в 2018 году", - говорится в материале.

Таким образом, легально работающим сельхозпредприятиям ничего не придется доплачивать. А вот разного рода махинаторы будут вынуждены легализоваться. Все аграрные ассоциации уже давно говорят о необходимости установления минимальной налоговой нагрузки на гектар.

"Проект №3131 стоит рассматривать не как панацею, а как одну из составляющих земельной реформы. Такую же, как и принятый закон №2178-10 об обороте земли, как готовый ко второму чтению проект №2194 о дерегуляции, который уничтожит административные барьеры и сведет к минимуму присутствие государства в земельной сфере. В свою очередь законопроект №3131 уравновесит положение игроков рынка, создаст условия для честной конкуренции и наполнит местные бюджеты", - отметили авторы статьи.

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