В СМИ пояснили, почему честным фермерам не стоит бояться детенизации АПК

Детенизация производства сельскохозяйственной продукции может принести государству до 22 млн гривен налогов ежегодно.

Об этом написали авторы статьи "Выйти из сумрака: что даст Украине минимальное налогообложение земель", опубликованной интернет-изданием Апостроф.

"В случае принятия законопроект №3131 принесет государству от 6 до 22 млрд гривен налогов ежегодно. 100% этих поступлений будут перечисляться в местные бюджеты. Эта сумма эквивалента строительству 100 школ, 263 детских садов или ремонту 800 км сельских дорог", - написали авторы статьи.

При этом речь не идет о введении нового налога. Принятие закона не создаст дополнительной финансовой нагрузки для фермеров, которые работают "по белому".

"Закон устанавливает вмененное налоговое обязательство на уровне 5% от нормативной денежной оценки земли. Это порядка 1400-1600 гривен с гектара - та сумма, которую все легальные землепользователи платили еще в 2018 году", - говорится в материале.

Таким образом, легально работающим сельхозпредприятиям ничего не придется доплачивать. А вот разного рода махинаторы будут вынуждены легализоваться. Все аграрные ассоциации уже давно говорят о необходимости установления минимальной налоговой нагрузки на гектар.

"Проект №3131 стоит рассматривать не как панацею, а как одну из составляющих земельной реформы. Такую же, как и принятый закон №2178-10 об обороте земли, как готовый ко второму чтению проект №2194 о дерегуляции, который уничтожит административные барьеры и сведет к минимуму присутствие государства в земельной сфере. В свою очередь законопроект №3131 уравновесит положение игроков рынка, создаст условия для честной конкуренции и наполнит местные бюджеты", - отметили авторы статьи.