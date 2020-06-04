Фракция Порошенко в Херсонском горсовете разбежалась

Фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) в Херсонском городском совете больше не существует. Сегодня, 4 июня, из ее состава вышел председатель фракции Сергей Волошинов.

Об этом сообщило интернет-издание Мост.

Некогда соратник Порошенко вступил в депутатскую группу "За майбутне", о чем перед пленарным заседанием огласил мэр Херсона Владимир Миколаенко.

После выхода Волошинова в составе фракции БПП остался только Дмитрий Иванов. Фактически, на следующей сессии Миколаенко должен объявить о прекращении деятельности такой фракции.

Ранее из фракции вышли Юрий Кирилов, Елена Урсуленко, Галина Луговая, Александр Кривчун и Олег Романюк.