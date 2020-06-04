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04 июня 2020, четверг, 18:36 26
Политика 2020-06-04T18:45:01+03:00
Українські Новини
Фракция Порошенко в Херсонском горсовете разбежалась

Фракция Порошенко в Херсонском горсовете разбежалась

Павел Твердохлиб
БПП, Петр Порошенко, Сергей Волошинов, Херсонский горсовет
Петр Порошенко. Фото: most.ks.ua
Петр Порошенко. Фото: most.ks.ua

Фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) в Херсонском городском совете больше не существует. Сегодня, 4 июня, из ее состава вышел председатель фракции Сергей Волошинов.

Об этом сообщило интернет-издание Мост

Некогда соратник Порошенко вступил в депутатскую группу "За майбутне", о чем перед пленарным заседанием огласил мэр Херсона Владимир Миколаенко.

После выхода Волошинова в составе фракции БПП остался только Дмитрий Иванов. Фактически, на следующей сессии Миколаенко должен объявить о прекращении деятельности такой фракции.

Ранее из фракции вышли Юрий КириловЕлена УрсуленкоГалина Луговая, Александр Кривчун и Олег Романюк.

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