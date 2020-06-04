"Платформа Бойко" назвала обманом обещания Зеленского о скором мире

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), комментруя интервью вице-премьер-министра, первого заместителя главы делегации Украины в Минской контактной группе Алексея Резникова, назвала обманом обещания Президента Украины Владимира Зеленского и Кабинета Министров о скором достижении мира на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Резников заявил, что для украинской власти больше не актуален диалог с Донецком и Луганском. Такими заявлениями украинская власть не только опровергла подписанное Парижское соглашение, но и де-факто блокирует любые подвижки в переговорном процессе, загоняя ситуацию в тупик.

"Сегодня уже всем ясно, что обещания Зеленского о скором достижении мира – обман. Власть не добилась никаких успехов в этом главном для Украины вопросе. Вместо выполнения своих обязанностей Владимир Зеленский самоустранился от процесса, он полностью передал полномочия прихвостням партии войны, а сам кормит страну "селфиками" в спортивной форме и "видосиками" в вышиванках. Мы расцениваем нынешнюю позицию власти в вопросах мирного урегулирования как прямое вредительство интересам страны – власть защищает не украинский народ, а обслуживает партию войны", - сказано в заявлении.

В ОПЗЖ считают, что пиар на обмене пленными действующая власть использует как ширму, чтобы скрыть провал в других принципиальных для мирного урегулирования вопросах: прекращения боевых действий, разведения сил от линии соприкосновения, обеспечения диалога с Донецком и Луганском и выполнения Минского соглашения.

"Фактически сегодня Президент Зеленский встал на позиции своего предшественника Порошенко, но он забыл, что народ отказался поддерживать политику Порошенко на президентских выборах. Зеленский боится и заискивает перед уличными бандами национал-радикалов. По всей видимости, скоро власть опять запоет любимую песню режима Порошенко-Яценюка про стену, но Донбасс – это Украина. Там живут украинцы", - подчеркнули в заявлении.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Зеленского вернуться к исполнению своих обязательств по мирному урегулированию конфликта на Донбассе - отстранить от переговорного процесса приспешников "партии войны", обеспечить разработку и принятие всех политических решений, достигнутых в рамках "нормандской четверки" и предусмотренных Минскими соглашениями.

"Украинский народ требует окончить войну. Обеспечить мир и единство страны", - резюмировали в ОПЗЖ.