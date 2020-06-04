Операторы ГРС не смогут рассчитаться с Оператором ГТС, если НКРЭКУ снизит тарифы на распределение газа, - АГРУ

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) заявляет, что операторы газораспределительных сетей (ГРС) не смогут рассчитаться с государственным предприятием "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины", если Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизит тарифы на распределение газа с июля 2020 года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

При этом решение НКРЕКУ об уменьшении тарифов на распределение газа приведет к убыткам отрасли на 3,3 млрд. гривен.

"НКРЭКУ утвердила проекты решений о снижении тарифов на распределение газа с 1 июля 2020года. Это законсервирует тарифы на нынешнем уровне. Операторы ГРС не смогут рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки и повысить оплату труда сотрудникам газораспределительных компаний до уровня среднего по энергетике. По мнению Секретариата Энергетического сообщества, отказ от введения обоснованных тарифов грозит реформе газового рынка и приведет к ухудшению финансового состояния Оператора ГТС", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, при действующих тарифах убытки операторов ГРС за январь-апрель составили около 1,2 млрд. грн. (данные по 20 компаниям, работающим под брендом РГК). Сейчас действуют тарифы, утвержденные НКРЕКЭ на период с 1 января по 1 июля 2020 года. При этом выравнивание тарифа в два этапа позволило потребителям сократить расходы на доставку газа в отопительный период.

В Ассоциации газового рынка Украины отмечают, что снижение тарифов приведет к дальнейшему накоплению убытков газораспределительными компаниями.

По данным АГРУ, общая сумма убытков по итогам года достигнет 3,3 млрд. гривен.

«Это решение делает финансово несостоятельными операторов ГРС. Оно повлечет за собой наращивание задолженности перед Оператором ГТС, что угрожает финансовой стабильности нового оператора и подвергает риску реформы газового сектора Украины», - отмечают в Секретариате Энергетического сообщества.

АГРУ призывает НКРЭКУ сохранить сбалансированные тарифы на распределение, что позволит решить проблему неплатежей и стабилизировать положение Оператора ГТС, а также обеспечить средний по промышленности уровень заработной платы в газораспределительных компаниях, необходимый для прекращения оттока кадров.

Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация газового рынка Украины заявляет, что Секретариат Энергетического сообщества призвал Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг оставить экономически обоснованные тарифы для операторов газораспределительных сетей.