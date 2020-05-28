Секретариат Энергетического сообщества призвал НКРЭКУ оставить экономически обоснованные тарифы Операторам ГРС

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) заявляет, что Секретариат Энергетического сообщества призвал Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оставить экономически обоснованные тарифы для операторов газораспределительных сетей (ГРС).

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, 27 мая состоялось заседание подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики поставки газа Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, где рассматривалась проблема небалансов на рынке природного газа.

"Нас беспокоит информация о том, что существуют намерения отменить запланированное на 1 июля 2020 года выравнивание тарифов на распределение природного газа до экономически обоснованного уровня. Мы настоятельно рекомендуем осуществить такое выравнивание, это позволит решить проблему долгов за небалансы", – сказал эксперт Секретариата Энергетического сообщества Георг Вейзенталь.

По его мнению, основными причинами возникновения миллиардного долгового узла на газовом рынке Украины стали убыточные тарифы Операторов ГРС на распределение газа и несанкционированные отборы газа ТКЕ.

"Причин возникновения долгов между системными операторами две: неадекватные, заниженные тарифы для операторов ГРС и недостатки регулирования. Речь о мизерных нормах потребления без счетчиков, а также о запрете на приведение газа к стандартным условиям",- отметил глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.

В сообщении отмечается, что представители НКРЭКУ, присутствовавшие на заседании комитета, не имели замечаний к позиции Секретариата Энергетического сообщества, чем фактически подтвердили, что решения об установлении тарифов для Операторов ГРС не должны испытывать вмешательство в течение регуляторного периода и что комиссия обладает необходимым и достаточным объемом прав относительно контроля использования средств структуры расходов тарифа по результатам регуляторного периода.

"Ассоциация газового рынка Украины полностью разделяет такой подход Секретариата энергетического сообщества в понимании базовых проблем отрасли. Надеемся, что в результате единства подходов к проблеме небалансов регулятора и Секретариата Энергетического сообщества осуществится балансирование финансового состояния системных операторов в течение 2020 года. Такие ожидания основаны на двухэтапной модели повышения тарифов, утвержденных решениями регулятора, принятыми в декабре прошлого года", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация газового рынка Украины просит Президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров освободить операторов ГРС от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на добавленную стоимость (НДС) на время карантина и на 45 дней со дня его отмены.